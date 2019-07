(*) Francisco Assis

Não foi necessário

Chegar ao nove da novena

De joelho naquele santuário

Meu amor entrou em cena.

De olhos verdes brilhantes

Pele linda e morena

Estava sensual e radiante

Mais que noventa e nove da trena.

Segui as contas do rosário

Do total só usei uma sena

Noutro dia farei seu aniversário

Dessa minha amada pequena.

Terá doce e bolo de maisena

Convite impresso desse casal

Nossa núpcia será em Atena

Com privacidade total.

Nem divulgamos edital

Foi decisão fulminante

Teve aval

Um dia marcante.

Nossa não durou uma quinzena

Quanta hipocrisia

No gênio de Madalena,

Fiquei triste no dia em que ela saía.

(*) Francisco Assis Silva é poeta e militar

[email protected]