Derf identifica e prende todos os acusados

A Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (DERF) de Rondonópolis apreendeu, na manhã de ontem (11), dois menores de idade que são suspeitos de participação em um roubo no bairro Monte Líbano, no dia 4 de junho, em que a vítima levou dois tiros na cabeça. Outros três homens já haviam sido presos pelo crime e, com a apreensão dos menores, a investigação conseguiu identificar e deter todos os acusados de envolvimento no latrocínio tentado.

No dia do crime, a vítima, um homem de 53 anos, chegava em sua residência à noite com uma caminhonete, quando foi surpreendido pelos suspeitos. Nas informações repassadas naquele dia, três indivíduos invadiram a casa e encontraram uma idosa de 78 anos, que foi rendida pelos indivíduos que estavam em posse de arma de fogo.

Os suspeitos permaneceram na residência por aproximadamente uma hora, aguardando que o morador chegasse em casa com o veículo, que era o alvo do roubo. Quando o homem chegou e abriu a porta, foi surpreendido pelos indivíduos e, diante do susto, a vítima acabou empurrando um dos suspeitos, momento em que um outro indivíduo efetuou os tiros.

Após o crime, os acusados fugiram da residência sem levar nenhum pertence, além de deixarem a arma de fogo utilizada cair no local. O Samu foi acionado e socorreu o homem, que felizmente sobreviveu.

Menos de 24 horas após o crime, os investigadores da DERF prenderam os suspeitos Leandro Luís da Silva e Charles Nora Shimith. Também foi identificado como suposto participante Joelson Moraes da Silva, que foi preso dias depois no Fórum de Rondonópolis.

A investigação também apurou a participação dos menores, sendo que o pedido de apreensão foi feito e, na data de ontem, eles foram localizados e estão à disposição da Justiça.