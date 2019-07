(*) Francisco Assis

Naquele show gostoso em andamento

Você montada no ombro dele

Reconheci o ciumento

Ainda enganando ele.

Dançava sobre o palco de areia

Bebendo cerveja quente

Passava excitação nas veias

E nem percebia os lances da gente.

Tão linda te vejo agora

Porém se manteve atrevida

Saia curta coxas de fora

Isso não seria bom para nossas vidas.

Lentamente fui mudando de lugar

Você deixara sua mão para trás

Para que eu pudesse pegar

E por muito rápido a gente se desfaz.

Cheguei a beijar as pontas do seu cabelo

Desequilibrando seu chapéu

Depois bebia aquele uísque sem gelo

Dançava pra você e olhava para o céu.

Torcia muito pra ele se cansar

E por você no chão

Ficaria mais fácil para lhe tocar

Sem provocar confusão.

Estivemos tão próximo do perigo

Achei que a casa ia cair

Mas você apresentou-o como amigo

Aumentando ainda mais essa vontade de trair.