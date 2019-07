Sinalização horizontal não tem avanço nos bairros

A prometida sinalização horizontal nas vias dos bairros de Rondonópolis não avançou nos últimos meses. O serviço vinha sendo cobrado, principalmente, diante da falta de faixas de pedestres na frente de importantes locais de uso público. Apenas a sinalização das vias da região central, fruto de outro contrato, foi realmente efetivada recentemente.

Apesar da situação, a sinalização horizontal tinha sido iniciada em janeiro deste ano pela Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (Setrat) na Vila Birigui. Depois alguns bairros em pontos espalhados da cidade foram contemplados com o serviço, como na região abaixo do bairro Bom Pastor e na região do Jardim Liberdade. O problema é que, nos últimos meses, esse trabalho nos bairros não está mais sendo percebido.

Nessa situação, cruzamentos em vias importantes da cidade, que não estão no centro, continuam sem a devida sinalização horizontal. Acessos a prédios públicos, como escolas, hospitais e grandes empreendimentos, seguem sem faixas de pedestres na maioria dos bairros. Um exemplo é a avenida em frente ao shopping center da cidade, onde há anos a implantação de faixas de pedestres é cobrada diante dos riscos de acidentes.

Uma possibilidade, não confirmada pela Prefeitura, é que a aquisição de tinta para atender a demanda das vias dos bairros não tenha sido suficiente. Vale lembrar que, conforme informado antes pelo poder público, foram realizados dois processos licitatórios nesse segmento: um para a compra de material para a sinalização dos bairros, com uso de tinta normal, e outra para a região central, com a compra de material de maior durabilidade e contratação de uma empresa para realização do serviço, o que nesse caso foi concretizado.

Se não bastasse não ter avançado nos bairros, outra observação é que, mesmo em locais que foram contemplados com a pintura neste começo de ano, como no Jardim Oliveira e Jardim Assunção, a tinta com as demarcações nas vias mal pode ser percebida no momento, poucos meses depois, demonstrando a baixa qualidade do serviço.

OUTRO LADO

O Jornal A TRIBUNA questionou a Prefeitura sobre essa situação, mas a Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (Setrat) informou que o trabalho de sinalização horizontal nos bairros não foi paralisado. Contudo, não mostrou fotos dos últimos trabalhos realizados, nem disse em que locais estão trabalhando atualmente.