Psicólogos nas Escolas: Câmara derruba veto do prefeito e mantém projeto

O plenário da Câmara Municipal de Rondonópolis votou e derrubou ontem (10), durante a sessão ordinária, o “Veto Total” do prefeito José Carlos do Pátio (SD) ao Projeto de Lei de autoria do vereador Orestes Miraglia (SD), produzido em parceria com os vereadores Fábio Cardozo (PDT) e Rodrigo da Zaeli (PSDB) que autoriza a disponibilização de profissionais graduados em Psicologia para atendimento público em instituições de Educação e Saúde do município.

Conforme o vereador, referido Projeto de Lei foi apresentado, votado e aprovado em maio deste ano, mas o prefeito, que vinha demonstrando ser favorável à proposta, passou a ficar na “contramão” dos interesses da população e vetou o dispositivo legislativo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“A nossa proposta possui um expressivo alcance social, quando visa atender alunos que necessitem de acompanhamento; pacientes com doenças crônicas, muitas vezes em estado terminal; transtornos mentais e surtos psicóticos; dependentes químicos; bem como, os próprios servidores que ficam vulneráveis a fatores de risco devido à exposição durante o atendimento ao público, bem como os casos onde crianças são vítimas de abusos e violência não apenas no ambiente doméstico, entre outras situações”, argumenta Orestes Miráglia.

Ele explica que a preocupação dos parlamentares, ao propor a nova lei, leva em conta o fato de que a depressão gera sintomas físicos e psicológicos, o que a torna uma doença limitante, uma vez que afeta a rotina do paciente. “Além das limitações, a depressão é uma doença recorrente, pois pacientes que desenvolvem depressão, mesmo controlando, têm maior probabilidade de desenvolvê-la novamente em outro momento da vida, portanto, o diagnóstico e tratamento são indispensáveis”, atestou.

Quanto ao veto do prefeito, Orestes comentou: “estamos um pouco tristes com isso, pois acreditamos que o prefeito precisa voltar mais a sua atenção às demandas da população. Ao vetar o Projeto de Lei, ele simplesmente se posicionou na contramão de tudo, deixando de vislumbrar o grande alcance social da futura lei. Ainda bem que a Câmara Municipal entendeu esse alcance e votou pela derrubada do veto, instituindo esse serviço de forma mais efetiva e com um maior alcance ao seu público alvo”, completou o parlamentar.