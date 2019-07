Bairros: “Chuvas se aproximam e nada de obras”, alerta Thiago Muniz

O vereador Thiago Muniz alertou, ontem (10), durante discurso na sessão ordinária da Câmara Municipal, que falta pouco mais de três meses para começar o período chuvoso e, até agora, as obras de asfalto e drenagem na região do Sagrada Família, Jardim Oásis e Paineiras não começaram.

“Há 90 dias a Câmara Municipal autorizou a Prefeitura a abrir um crédito suplementar de mais de R$ 100 milhões, por meio de uma linha de crédito da Caixa Econômica chamada de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa). Deste montante, cerca de R$ 60 milhões seriam investidos no Sagrada Família, mas até agora não tem uma só máquina funcionando no local. As chuvas estão se aproximando novamente e junto virá o sofrimento dos moradores destas regiões”, sustenta o vereador.

Ele explica que já encaminhou à Prefeitura diversos requerimentos para saber como está o andamento para liberação das linhas de crédito e o começo das obras, porém até agora não houve respostas. “Queremos contribuir com o Município para que estas obras sejam realizadas. Até o senador Jayme Campos (DEM) declarou apoio para conseguir recursos. Porém, a Prefeitura não repassa informações acerca da previsão das obras para o Sagrada Família e também o Jardim das Paineiras e Oásis”, completou o parlamentar.