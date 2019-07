Ação social de cooperativas da cidade teve grande público

O Multicoop, ação que aconteceu no Dia Internacional do Cooperativismo, o Dia C, realizado em Rondonópolis, teve um público de mais de 3.000 visitantes e mais de 1.000 pessoas atendidas com serviços disponíveis na ação. O evento, promovido pela Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), aconteceu no campo de futebol do bairro Ananias Filho, na região do Grande Conquista, no último sábado (6).

As atividades foram realizadas por voluntários nas áreas de saúde, lazer, educação e meio ambiente. Foram realizados ainda atendimentos médicos com crianças e adultos, assessoria jurídica, cadastro de estágio e emprego, coleta de materiais recicláveis, consulta ao Serviço Central de Proteção ao Crédito (SCPC), corte de cabelo e atividades de recreação para crianças. Os serviços mais procurados foram o corte de cabelo e estética fácil, conforme a organização.

Esta foi a primeira vez em que cooperativas se uniram para realizar um evento de serviço gratuito para a comunidade. Por conta da boa receptividade da população, já existe a possibilidade de uma nova edição no próximo ano com a inclusão de novos parceiros e com atendimento ampliado.

Segundo a gerente de uma das cooperativas participantes, Letícia Borges que participou como voluntária, o que mais chamou a atenção foi a grande participação do público infantil. “Ficamos felizes e surpresos com os resultados atingidos no evento, felizes por levar estes serviços a um grande número de pessoas e surpresos principalmente pelo número de crianças que participaram das atividades”, pontuou.

O evento foi resultado da união de várias cooperativas de Rondonópolis (Coopercotton, Coopercicla, Coomser, Comajul, Cooperflora, Coopero, Sicredi, Sicoob, Uniprime, Unimed) além da Associação dos Lojistas e da Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Rondonópolis (Acir).

O Multicoop aconteceu a nível nacional. Em Mato Grosso, 158 cooperativas e unidades de atendimentos participaram de ações, envolvendo 6.869 voluntários, beneficiando mais de 100 mil pessoas de 88 municípios.