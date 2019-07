Tráfego terá interrupções novamente hoje e amanhã

O trânsito no quilômetro 390 da BR-163/364, no sentido Cuiabá a Rondonópolis, será restrito por algumas horas nesta quarta (10) e na quinta-feira (11), para permitir a movimentação de vigas de concreto na finalização das obras da ponte sobre o Rio Aricá, de responsabilidade do Dnit.

Nesta quarta-feira (10), a operação será feita das 7h às 17h30 abrangendo o trecho que vai do km 389 ao km 391. Na quinta, o trabalho se repete no mesmo horário e na mesma direção. O fluxo médio no trecho é de cerca de 7 mil veículos por dia.

A retenção do trânsito será realizada da mesma forma adotada na primeira operação, há 15 dias. Cada movimentação da viga leva de meia-hora a uma hora, e durante esse tempo o tráfego fica totalmente paralisado nas duas pistas da via. Em seguida, é restabelecido.

A obra faz parte da duplicação da BR-163/MT, que também tem etapas em curso na região do Distrito Industrial de Cuiabá. Na quinta-feira, conclui-se o lançamento das vigas, e a previsão é de que as pontes sejam liberadas para tráfego de veículos em setembro.

A recomendação do DNIT é de que os motoristas dirijam com cuidado, atentos à sinalização, caso precisem passar pelo local. A operação contará com o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), visando disciplinar melhor o fluxo de veículos.