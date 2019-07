Enfim liberadas! Município receberá mais 30 mil doses

De acordo com informações da prefeitura, as vacinas contra o H1N1 devem chegar dentro de 15 dias

O Ministério da Saúde confirmou ontem que irá enviar as 30 mil doses extras da vacina contra o vírus Influenza H1N1, que foi solicitada pela Secretaria Municipal de Saúde e cobrada por deputados e senadores com base eleitoral em Rondonópolis. As doses extras da vacina foram reivindicadas após o município passar por um pequeno surto da doença no final do mês de maio e início do mês de junho, que resultou, inclusive, em uma morte.

A notícia da liberação das vacinas para a cidade foi dada pelo próprio ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. De acordo com informações divulgadas pela prefeitura, as vacinas devem chegar dentro de 15 dias e as doses de reforço da medicação serão liberadas, primeiramente, para pessoas do grupo prioritário e mais dois grupos que não receberam a vacina na primeira remessa, mas ainda não há data definida para isso acontecer. “Nós estamos agora definindo um período em que as vacinas serão aplicadas nos públicos específicos em todas as unidades de saúde”, explicou a secretária de Saúde, Izalba Albuquerque.

A prefeitura informou ainda que o município ultrapassou as metas de vacinação contra H1N1, que é uma mutação do vírus da gripe, mais resistente e letal que o vírus comum, tendo chegado a 102,10% da sua meta, vacinando 58.727 pessoas do público alvo, enquanto a meta era de imunizar 57.517 rondonopolitanos do chamado “grupo de risco”.

A possibilidade de uma epidemia da Gripe Suína, causada pelo vírus H1N1, assombrou a população da cidade e até de municípios vizinhos, já que houve algumas mortes suspeitas de serem em decorrência da doença, mas somente dois casos foram confirmados como sendo causados pelo vírus, sendo um empresário de Rondonópolis e uma mulher moradora da cidade de Pedra Preta.