Graças ao Novo Fethab, obras de escolas estão sendo retomadas

A viabilização do Novo Fethab (Fundo Estadual de Transporte e Habitação), aprovado pela Assembleia Legislativa em janeiro deste ano de 2019, vem possibilitando a implementação, a partir desse momento, de uma série de obras necessárias em escolas estaduais em Rondonópolis e no Estado de Mato Grosso. O deputado estadual Sebastião Rezende foi um dos parlamentares que votou para que o Novo Fethab fosse aprovado, assegurando o aumento de recursos para obras no segmento.

O Novo Fethab foi viabilizado pelos parlamentares da Legislatura passada. “No mês de janeiro deste ano, nós tivemos a determinação de votar, a pedido do governador Mauro Mendes, o Novo Fethab, que deu um incremento de mais de R$ 1 bilhão para o Estado por ano. Isso possibilitou que um percentual desse recurso pudesse ser destinado para a Secretaria de Educação. Sem esse recurso, não haveria possibilidade nenhuma de avanços na Secretaria de Educação”, argumentou Sebastião Rezende.

Diante do trabalho feito na Legislatura passada, o deputado esteve agora fazendo cobranças junto à secretária estadual de Educação, professora Marioneide Kliemaschewsk, relembrando que ele tem legitimidade para cobrar porque votou em janeiro deste ano o Novo Fethab, sem o qual seria impossível ações e investimentos nas várias áreas, como Saúde, Segurança Pública e na Educação. “Antes havia apenas R$ 1,8 milhão para investimentos em obras e, com essa ação, passou para R$ 35 milhões na Educação”, argumentou a secretária.

A partir do Novo Fethab, 11 obras no setor educacional estão sendo retomadas ou iniciadas no Estado. Em Rondonópolis, graças a este novo recurso, Rezende apontou a retomada e conclusão da reforma da Escola Emanuel Pinheiro, com previsão de entrega no final deste mês de julho, e a ordem de serviço, ainda nos próximos dias, para reinício das obras da Escola Estadual no Bairro Maria Tereza e retomada das obras da reforma na Escola Estadual Marechal Dutra. “Só para o município de Rondonópolis são reinício de reformas de escolas, construções de quadras de esportes cobertas, construções de novas escolas, além de cobranças de investimentos para os demais municípios da nossa região”, reforçou.

Segundo Marioneide, é muito importante ter deputados estaduais atuantes e participativos, como é o caso do deputado Sebastião Rezende, que esteve fazendo as cobranças para que houvesse os investimentos na educação em Rondonópolis. Para exemplificar, Rezende disse que, ouvindo lideranças da região, reiterou ao governador e à secretária a necessidade da nova obra no Bairro Maria Tereza, para funcionar como sede definitiva da Escola Militar Tiradentes de Rondonópolis, o que foi plenamente aceito. A cobrança para retomada da reforma da Escola Estadual Adolfo Augusto de Moraes, na Vila Aurora, também foi feita pelo parlamentar. (Com assessoria)