Sintep avalia acabar com a greve na 5ª

Representantes do Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público (Sintep) e do Governo do Estado, mais uma vez, estiveram frente à frente em busca de um acordo para pôr fim à greve dos professores que já dura 42 dias. Ontem (8), após mais de 4 horas reunidos no Núcleo de Conciliação do Tribunal de Justiça (TJ), em Cuiabá, o governo reforçou a sua disposição de pagar os dias cortados dos salários dos trabalhadores e comprometeu a se reunir com o Sintep a cada quatro meses para discutir as contas do Estado e a possibilidade de cumprir com o que determina a lei estadual 510/2013, que garante a dobra do poder de compra dos salários dos professores até o ano 2023, principal ponto de reivindicação dos grevistas.

A proposta apresentada pelo governo prevê um cronograma para a reposição dos pontos cortados, sendo que 50% dos valores serão pagos até 26 de julho e o restante deverá ser quitado até 27 de agosto. Com relação às reuniões para avaliação das contas estaduais, governo e o Sintep irão se reunir nos dias 19 de setembro deste ano, 21 de janeiro e 20 de maio de 2020, e os encontros servirão para avaliar os impactos dos ajustes fiscais de cada quadrimestre, “visando criar as condições necessárias para integralização da Lei 510/2013”.

A ideia do governo é pagar os reajustes assim que o estado atingir o percentual de 49% da sua arrecadação com a folha de pagamento. Atualmente, segundo informações do governo, esse percentual está em torno de 58%, um pouco acima do que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), que prevê que o percentual máximo gasto com folha de pagamento seja de 54%.

Apesar de não ser o que os professores esperavam, os líderes do Sintep se comprometeram a analisar a proposta em assembleia geral da categoria que acontecerá nesta quinta-feira (11) e, se a proposta for aceita, as aulas devem retornar a partir da próxima segunda-feira (15). Caso não seja aceita pela assembleia dos servidores, o TJ deverá marcar uma nova reunião entre as partes.