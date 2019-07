Avenida diante de grande indústria tomada por buracos

O descaso com a estrutura dos espaços industriais em Rondonópolis não poupa nem a maior indústria processadora de soja do município, uma das maiores geradoras de receitas para a Prefeitura. A tradicional Avenida Senador Atílio Fontana, também conhecida como Avenida Maria de Oliveira, em frente à fábrica da ADM, está repleta de buracos, sendo alguns trechos bastante críticos.

O problema nessa importante avenida é antigo, sendo mais crítico próximo à entrada do estacionamento da multinacional. Além dos transtornos e dificuldades para quem se locomove pela via, a situação tem provocado muitos acidentes, principalmente de motociclistas que se deparam de repente com os buracos. O problema também tem causado prejuízos para os motoristas, com os pneus e rodas danificados.

O motorista José Silva dos Santos testemunhou à reportagem que já viu vários acidentes com motociclistas na avenida, bem como com outros veículos. “Vai um carro para um lado e outro para a mesma pista para desviar dos buracos… É quando ocorrem os acidentes. À noite os motociclistas não veem os buracos e, quando percebem, já estão em cima. É uma situação de calamidade. Como podem deixar assim a frente de uma firma dessa e em uma grande cidade igual Rondonópolis? É uma coisa que ninguém está olhando mais”, criticou.

A cozinheira de um estabelecimento junto à avenida, Elisabete da Silva Souza, também entende que a situação da via é uma vergonha. “Diante de uma empresa multinacional igual a essa, onde passam muitos veículos pesados, o asfalto está nessa condição? Não existe isso! Acidentes ocorrem direto aqui. É moto, carro, caminhão, tudo envolvido em acidente. Começa por um buraco pequeno e depois está em um buraco enorme. Nós somos prejudicados com os buracos e a poeira que toma conta. A pessoa está comendo aqui e, de repente, sobe a poeira; a pessoa se levanta com raiva e vai embora. Até hoje nunca vi a Prefeitura tomar providência”, reclamou a mulher.

Há cinco anos morando na região, o motorista Cleidiomar Guimarães de Freitas aponta que a buraqueira na Avenida Senador Atílio Fontana sempre foi crítica. “A gente fica pensando para onde vão os impostos que são pagos não só pelas empresas grandes, mas pela comunidade que reside próximo. Agora é um buraco atrás do outro, com pneu estourando todo santo dia. A gente não vê providência por parte do Legislativo, do Executivo, de ninguém. A comunidade em si é quem sofre com a poeira, com o descaso, não só dessa administração, mas de várias administrações. E não é só nessa rua, mas no bairro em si”, argumentou morador.

Assim como já mostrado pelo Jornal A TRIBUNA, essa triste realidade se repete nos demais distritos e espaços industriais de Rondonópolis, que reclamam da total falta de manutenção por parte do poder público.