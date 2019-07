Programa habitacional: Município tem dificuldades para concluir 3.200 casas

Em meio a problemas com construtoras, questões burocráticas, repasses de recursos e mudanças de governos, alguns residenciais voltados para população de baixa renda em Rondonópolis enfrentam dificuldades para serem concluídos e entregues para a população. Atualmente são 3.185 unidades habitacionais no “Programa Minha Casa Minha Vida” voltadas para o segmento de baixa renda, mas 1.275 estão com obras paralisadas e o restante com entrega atrasada.

No Residencial Celina Bezerra, após o parque de exposições, 1.440 apartamentos foram retomados no ano passado. Mas ainda possui 1.152 apartamentos com obras paralisadas. A entrega era para o ano de 2015. No Residencial Dona Neuma, na região do bairro Vila Rica, são 470 casas que, após paralisação, foram retomadas em 2017. Nesse caso, o novo prazo de entrega era para 2018. Além disso, há 123 casas no Residencial Padre Miguel, na região do bairro Lúcia Maggi, que não saíram da fase de projeto.

O secretário municipal de Habitação e Urbanismo, Paulo José Correia, afirma que a gestão tem feito esforços para concluir os projetos habitacionais em andamento. No caso do Residencial Celina Bezerra, informa que participou de uma reunião com o pessoal do Banco do Brasil, em São Paulo, para acelerar as obras e poder entregar até dezembro deste ano parte das 1.440 unidades iniciadas em 2018. Para as outras 1.152 unidades paralisadas, ele disse que vem buscando um entendimento para substituição da construtora, a fim de viabilizar a necessária atualização monetária no valor dos imóveis para sua conclusão.

Em relação ao Residencial Dona Neuma, Paulo José disse que uma nova reunião foi feita com a Superintendência da Caixa Econômica Federal em Mato Grosso, visando revolver os repasses do Governo Federal. O secretário informa que a construtora das 470 casas paralisou construções em vários estados, mas felizmente não paralisou em Rondonópolis. Para entregar essas moradias até o fim de 2019, o Município vai entrar com um aporte de recursos.

No caso do Residencial Padre Miguel, ele aponta que o Município ainda tenta resolver a burocracia, já estando com a parte de projeto aprovado e a empresa definida. “Estamos aguardando a autorização para contratação dos recursos”, explicou. Esse projeto contempla, além das 123 casas, a pavimentação, serviços de esgoto e drenagem e uma quadra de esportes. A promessa agora é que essa autorização do Governo Federal ocorra neste segundo semestre.

DIFICULDADES – Paulo José diz que neste ano de 2019, com a troca de governo, não tem conseguido avançar nos programas habitacionais para população de baixa renda. A grande dificuldade, segundo o secretário, é com os atrasos nos repasses dos recursos pelo Governo Federal.

“Eu vejo com preocupação a realidade no setor habitacional no Brasil atualmente. Não vejo o governo voltado à questão social”, argumenta. Assim, atesta que estão trabalhando nem tanto para abrir novas obras, mas para que as obras em andamento não sejam paralisadas.

Se conseguir ao menos entregar os residenciais com obras em andamento, Paulo José acredita que a situação habitacional na cidade já vai dar uma amenizada. Ele exemplifica que, além de diminuir o deficit no setor, as famílias contempladas vão pagar mensalidades que variam de R$ 50 a R$ 80 – algo muito abaixo do mercado.

Além das obras dos residenciais citados nessa matéria, a Prefeitura tem tocado a construção de seis creches pelo Programa Minha Casa Minha Vida em Rondonópolis.