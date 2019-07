Na fila da casa própria: Número de famílias à espera dispara

Com o constante crescimento da cidade e os últimos residenciais populares entregues no ano de 2015, o número de famílias à espera de casa própria nos programas habitacionais tem disparado nos últimos anos em Rondonópolis. O número de cadastros junto ao programa habitacional da Prefeitura já chega a mais de 15.200 famílias. Contudo, o número real do deficit habitacional na cidade é bem maior, considerando que muitas famílias nem procuram o poder público para fazer o cadastro. Em 2014, o deficit habitacional não chegava nem a 8 mil famílias.

As dificuldades no setor geram uma situação de desalento e preocupação em muitos bairros de Rondonópolis, considerando as dificuldades que muitas famílias possuem para pagar o aluguel da moradia. Outra parte mora de favor ou em moradias improvisadas. Com o orçamento apertado, situação de desemprego e outras dificuldades, dezenas de famílias não encontraram outro meio que não fosse a invasão de uma área da Prefeitura no bairro Jardim Ana Carla, próximo ao Distrito Industrial Rondonópolis, o mais antigo e que abriga a indústria ADM.

A invasão no Jardim Ana Carla completou um ano e abriga 48 famílias em uma área de 2.400 m². Um dos ocupantes, Crislei Teixeira argumenta que as famílias decidiram pela ocupação objetivando sair do aluguel, buscar um local de abrigo e tentar junto ao poder público uma solução urgente para o problema que enfrentam. Ele explica que querem um terreno, podendo ser onde estão ou em outro lugar, ou uma moradia popular. “O importante é a conquista de um lugar para a gente viver”, atesta. Apesar disso, pondera que o pessoal da Prefeitura até hoje não lhes passou uma resposta, somente foram verificar a situação da área e recolher os nomes dos ocupantes.

Na invasão do Jardim Ana Carla, os relatos das famílias à espera da casa própria são de muita dificuldade. Ana Paula Dias da Silva informou à reportagem que nem chegou a fazer o cadastro no programa habitacional da Prefeitura, pois alega que o pessoal pede uma série de documentos e não tem como fornecer. Ela mora no local com o marido, três filhos e uma neta. Ante de ir para a invasão, diz que morava de aluguel e que chegou a ficar 15 dias sem ter como pagá-lo. Na invasão, lembra que chegou a passar fome para conseguir fazer o barraco. “Queremos que o prefeito e o governador olhem para nossa realidade. A gente está aqui porque precisa”, clama.

Apesar de não pagar o aluguel, os transtornos na invasão são muitos. Ana Paula relata que, quando chove, a água e a lama invadem os barracos e, nessa época de seca, as crianças vivem doentes por causa da poeira. Explica que depende do Bolsa Família e que o marido atualmente tem um trabalho, mas no contrato. “O meu sonho é conquistar um lugar para viver. A casa significa para mim um sonho”, contou para a reportagem.