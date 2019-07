Museu Rosa Bororo: Acervo mostra um pouco da nossa história

Fundado no dia 15 de agosto de 1997, o museu ocupa um prédio histórico construído por volta do ano de 1951

Instalado em um prédio histórico, que já abrigou a prefeitura e a Câmara Municipal de Rondonópolis, o Museu Rosa Bororo guarda objetos, fotografias e documentos que contam um pouco da história da cidade. Localizado na frente Praça da Brasil, região central da cidade, ele fica aberto de segunda a sexta-feira e recebe diariamente pessoas de todas as idades que têm a curiosidade de dar uma espiada no nosso passado.

Fundado em 15 de agosto de 1997, o museu ocupa um prédio construído por volta do ano de 1951, por Rosalvo Farias, que foi o primeiro mestre de obras de Rondonópolis e posteriormente também o primeiro prefeito da cidade (nomeado). Ali foi a primeira sede da prefeitura e por muitos anos funcionou no local o Legislativo Municipal, antes do prédio ser tombado e transformado em museu.

O nome homenageia a índia Cibae Motojebado, da etnia Bororo, que viria a ficar conhecida na História como Rosa Bororo. Ela nasceu no Vale do São Lourenço, ainda criança foi capturada por brancos e criada dentro dos costumes cristãos dos seus pais adotivos, tendo tido em vida um importante papel como pacificadora de seu povo, que resistia a entregar seus territórios aos desbravadores brancos.

Hoje em dia, o prédio é responsável pela guarda e preservação de inúmeros objetos históricos, fotografias e documentos que retratam um pouco da história de Rondonópolis. “O Museu Rosa Bororo é importante para todos nós, pois preserva nossa memória. As pessoas vão passando e os nossos netos e bisnetos vão poder ver como era Rondonópolis. Às vezes, o cidadão tem pequenos acervos históricos em casa, mas eles acabam se perdendo, sendo jogados fora e perdemos parte da história com isso. É para isso que servem os museus: para guardar objetos históricos e preservar a nossa memória”, explicou Maria das Graças Guilherme Frota Prado, funcionária da Secretaria de Educação do Município, cedida ao museu.

Nesse sentido, ela recomenda que as pessoas que tiverem objetos, fotos ou artefatos históricos e que tenham interesse em preservá-los para a posteridade, que procurem o museu. “Isso se for algo que nós ainda não tenhamos aqui, pois temos um espaço limitado para a guarda desses itens. Mas itens como fotos antigas, de pioneiros, a gente aceita e agradece”, externou.

Conforme Maria das Graças, as caravanas de estudantes de escolas e até das universidades são os principais frequentadores do Rosa Bororo, mas ele recebe muitas visitas individuais também. “Aqui é como um comércio, pingadinho, mas no final do dia dá um tanto bom de gente”, diz, orgulhosa.

Entre os inúmeros objetos históricos expostos, os que mais atraem os olhares, tanto de jovens quanto das pessoas de mais idade, são as peças antigas, como uma enceradeira preservada em perfeito estado, aparelhos de telefone de discagem, máquinas fotográficas, rádios do início do século passado, máquinas de datilografia, aparelhos de som e até um gramofone, ancestral do aparelho de toca-discos. “O que mais prende a tenção da criançada são os celulares antigos, os chamados tijolões, as televisões de tubo, o videocassete. Mas os mais antigos também gostam muito de apreciar essas antiguidades. E isso é uma coisa que une tanto os mais jovens quanto os mais velhos”, explicou a servidora.

Quando recebem visitantes, as duas funcionárias locadas no Rosa Bororo fazem um tour pelas várias salas onde estão guardados os valiosos objetos e fotos históricas. Quando há alguma exposição de arte, esse passeio pela história começa pelo saguão do museu, para em seguida ir para a sala onde estão os objetos doados pelo pioneiro Elzio Borges Leal, que montou no final do ano de 1955, em sociedade com os irmãos Nelson e Cândido Borges Leal (Candinho), a Farmácia Santa Terezinha. Ali estão os materiais utilizados pelo farmacêutico para manipular remédios e outros objetos de valor histórico doados por ele e sua família. “Nessa época não existiam os remédios fabricados, como existem nas farmácias hoje em dia. Ele pegava os ingredientes e manipulava o remédio para cada pessoa”, conta a funcionária do Museu.

Em anexo, há uma sala com um antigo gabinete odontológico, perfeitamente preservado. Na sequência, há a galeria dos ex-prefeitos. A próxima sala abriga os objetos pessoais do pioneiro José Youssef Merhi, o popular José Sobrinho (já falecido), onde estão desde o traje típico de festas libanesas, até aparelhos de chá e o tradicional narguilé, entre outros objetos.

Ali também há uma sala dedicada ao acervo antropológico e etnográfico da cidade, uma das prediletas dos visitantes, onde existem inúmeras peças antigas, como ferros de passar roupa ainda à brasa, lampiões a gás, moedores de café e outros objetos. Uma das peças que chamam a atenção é um gramofone datado de 1910, em perfeito estado de conservação.

A próxima sala é toda dedicada aos pioneiros da cidade, onde estão expostas fotografias e outros objetos, todos doados pelos familiares desses pioneiros. Também há uma sala dedicada às artes locais, onde os visitantes podem encontrar pinturas, esculturas e outros objetos criados por artistas de Rondonópolis. A última sala do Museu Rosa Bororo é dedicada a expor artefatos indígenas do povo Bororo, onde há artesanatos feitos com palha, esculturas de barro, entre outros.