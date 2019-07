Cratera na W-11: Licitação está prevista para o próximo dia 19

Uma das obras mais esperadas pela população do bairro Sagrada Família, a drenagem da avenida W-11, está com a licitação para tomada de preço prevista para ocorrer no próximo dia 19, às 9 horas, na Sala de Licitações da Prefeitura.

A licitação vai compreender a primeira etapa da obra que consiste na drenagem com bueiro celular e base de concreto entre a ponte que está em construção na W-11 e o Condomínio Terra Nova. Segundo a Secretaria Municipal de Infraestrutura, esse é o trecho mais crítico de toda a avenida W-11 e que necessita de medidas urgentes em drenagem.

A Sinfra informa ainda que serão 350 metros de drenagem com a colocação de aduelas duplas de dois metros para conter o imenso volume de água das chuvas que atinge o local e provoca atualmente grandes erosões.

Após a conclusão da primeira etapa com um custo estimado de R$ 1,1 milhão, uma segunda etapa terá início. O projeto, segundo a Sinfra, está sendo realizado para abranger a maior extensão possível da avenida.

PONTE: OBRA PREJUDICADA

Essa erosão, como vem sendo amplamente noticiado, acabou prejudicando também o andamento das obras de construção da ponte da Avenida W-11, uma vez que não há como fazer o transporte das vigas que vão dar sustentação à ponte e, com isso, a empresa responsável pela obra demitiu seus funcionários e suspendeu o serviço.