Sobrecarga de trabalho ainda é relatada no Regional

Principal referência em saúde de toda a região, o Hospital Regional de Rondonópolis ainda enfrenta sobrecarga de serviço entre os profissionais de enfermagem que atuam na unidade. A avaliação é do delegado da região sul do Sindicato dos Profissionais de Enfermagem do Estado de Mato Grosso (Sinpen), Ivair de Souza, que aponta a necessidade de mais enfermeiros do que existe atualmente no estabelecimento.

“O número de enfermeiros e técnicos de enfermagem não é suficiente para atender a grande demanda do Hospital Regional”, externou para a reportagem Ivair de Souza. Apesar dessa realidade, o Governo do Estado tem mantido apenas o contingente essencial para a manutenção dos serviços na unidade.

Nesse sentido, em função da saída do Instituto Gerir, a organização social que administrava a unidade, seguido do desligamento dos contratados, o Estado fez no começo deste ano uma contratação emergencial, via novo processo seletivo, aberto a todos os interessados. Foram 47 enfermeiros e 141 técnicos de enfermagem contratados.

Contudo, segundo Ivair, muitos aprovados no seletivo desistiram da vaga no Regional em função de outras oportunidades surgidas no mercado com carteira de trabalho, principalmente em um novo hospital particular. Com isso, o Estado está convocando agora 20 candidatos classificados no processo seletivo do Hospital Regional.

Essa contratação emergencial, segundo o delegado, não é para aumentar a capacidade de atendimento, apenas para suprir essas desistências. Os novos convocados são sete enfermeiros, nove técnicos em enfermagem e quatro maqueiros. A relação dos convocados foi publicada no Diário Oficial do Estado, devendo comparecer de 08 a 12 julho no Hospital Regional para entrega dos documentos necessários.