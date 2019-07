Pedestres apontam risco e cobram uma passarela

O perímetro urbano de um dos maiores entroncamentos rodoviários do Brasil ainda não possui uma passarela sequer para travessia de pedestres. O quadro que persiste há anos em Rondonópolis gera questionamentos e, principalmente, riscos aos pedestres que precisam fazer a travessia. Um ponto crítico, mais uma vez alertado ao Jornal A TRIBUNA, é a região da BR-163/364 abaixo do viaduto de acesso à Avenida Presidente Médici, entre os bairros Jardim Morumbi e Cidade Salmen.

Os trabalhadores e moradores que precisam fazer a travessia nesse ponto da rodovia atestam a grande insegurança diária. Tanto é que essa região do perímetro urbano já registrou inúmeros acidentes, alguns com mortes. Grande parte do trecho possui mureta e grades no canteiro central para inibir a travessia em locais indevidos, havendo uma abertura para passagem onde foram instaladas faixas de pedestres. Mesmo assim e com um redutor eletrônico de velocidade metros antes, as dificuldades para travessia são enormes.

O auxiliar de expedição Audineis Carvalho possui uma bicicleta e relata o sufoco que é fazer a travessia nesse ponto da BR-163/364. “Atravesso a rodovia todo santo dia. Moro em um lado da rodovia e trabalho no outro lado. É perigoso fazer a travessia, pois não é todo caminhão que para a gente passar. Tem hora que o caminhão freia em cima da gente e, por isso, a atenção tem de ser grande. Tinha de ter uma passarela aqui. Todo dia é um risco que a gente corre para atravessar a rodovia nesse ponto”, alertou para a reportagem.

A trabalhadora Luzenilda Maria, que atua em serviços gerais, também presencia o risco que os pedestres correm no local. “É ruim esta situação aqui. A gente fica com medo, porque o movimento aqui é grande e tem muita carreta. Não tem segurança nenhuma para o pedestre. Era para ter uma passarela, não tem. É pedestre, ciclista, todo mundo atravessando nesta faixa. O fluxo de pedestres em todos os períodos do dia é grande, incluindo de crianças”, observou ela para a reportagem.

O Jornal A TRIBUNA já fez outras reportagens sobre os problemas no trânsito nessa região. Desta vez, a Rota do Oeste esclareceu à reportagem que em reunião com representantes da Prefeitura de Rondonópolis e da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) ficou acordada a construção de duas passarelas na travessia urbana de Rondonópolis, sendo uma delas prevista para a região do viaduto de acesso à Avenida Presidente Médici, no km 202 da BR-163/364. O local foi sugerido pela concessionária, recebendo a anuência da gestão municipal.

Contudo, ainda não há um prazo para a construção dessas passarelas. Para que a obra aconteça, a Rota do Oeste informou à reportagem que é preciso a aprovação da ANTT e incorporação da nova obrigação ao contrato de concessão, o que não ocorreu ainda. “É válido destacar que a concessionária iniciou trabalhos preliminares de sondagem do local, mas ainda está impossibilitada pelo seu órgão fiscalizador de iniciar a obra”, explicaram.