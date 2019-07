Em Rondonópolis: Frente fria pode derrubar temperatura a 10ºC

O final de semana promete ser de temperaturas em queda em Rondonópolis, segundo as estimativas do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC), que é ligado ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). A temperatura que chegou a 35ºC nesta quinta-feira (4) pode chegar a 10ºC neste domingo e segunda-feira (7 e 8/7).

A massa de ar frio já derrubou a temperatura em Rondonópolis desde ontem, trazendo uma chuva que melhorou a umidade do ar e amenizou a poeira na cidade, onde fazia quase dois meses de estiagem. Ao longo do dia de ontem, segundo a meteorologia, a temperatura caiu de 27ºC para 18ºC. A umidade relativa do ar saiu da casa dos 50% e foi para 84%.

Para este sábado (6/7), a previsão feita pelo CPTEC aponta que a temperatura mínima em Rondonópolis será de 13ºC, com máxima de 27ºC. Amanhã, a temperatura cai mais um pouco, chegando a 10ºC, mas ao longo do dia começa a subir, chegando a 29ºC. Nesta segunda-feira (8), a mínima permanece em 10ºC, mas a máxima chega aos 34ºC ao longo do dia, segundo o previsto.

Confirmando essa previsão, Rondonópolis terá os dias mais frios do ano neste domingo e segunda-feira próximos, sendo a primeira frente fria forte em 2019. Essa realidade se repete em outras cidades de Mato Grosso, a exemplo de Cuiabá, onde os termômetros devem chegar aos 9ºC neste domingo, com máxima de 27ºC. Em Chapada dos Guimarães, a temperatura poderá chegar aos 9ºC e a máxima aos 26ºC também no domingo.

Essa frente fria já vinha sendo anunciada pelos institutos de meteorologia desde o começo da semana. Primeiro atingiu a Região Sul na quarta-feira (3), e posteriormente, o Sudeste e parte de Mato Grosso do Sul na quinta-feira (4). Ontem avançou para Mato Grosso, devendo chegar ao sul da Região Norte do Brasil.