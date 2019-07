35 inscrições indeferidas e 79 devem concorrer

Dos 114 candidatos inscritos para concorrer ao cargo de conselheiro tutelar dos dois Conselhos Tutelares de Rondonópolis, o da área central e de Vila Operária, apenas 79 estão aptos para concorreram às vagas, sendo que 35 inscrições foram indeferidas e o prazo para recurso ocorreu entre os dias 4 e 5 deste mês.

Para concorrer ao cargo de conselheiro, o candidato deve ser maior de 21 anos, ter ensino médio completo, residir no município há pelo menos dois anos, ser eleitor na localidade para a qual concorre e ter a idoneidade moral comprovada. Com remuneração de R$ 3.290,00, os conselheiros tutelares cumprem carga horária de 40 horas semanais e assumem suas funções a partir de janeiro de 2020.

Nessa primeira etapa da seleção, foi feita a análise dos documentos dos postulantes ao cargo. Em uma segunda fase, que está prevista para acontecer no dia 04 de agosto, será aplicada a prova escrita, onde são cobrados conhecimentos sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Já no terceiro momento, o pretendente será submetido à avaliação psicológica para, finalmente, passar pela prova de votos, que é o pleito eleitoral.

Cada Conselho Tutelar é composto por cinco conselheiros que possuem, respectivamente, cinco suplentes. Assim, em Rondonópolis, serão escolhidos 20 candidatos. “Os dez mais bem votados ocuparão o cargo de conselheiro e, na sequência, os próximos dez serão suplentes de cada um deles, respectivamente, sendo divididos entre os dois conselhos existentes no município”, detalha o presidente da Comissão Eleitoral do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente (CMDCA), Weliton Pereira.

Assegurando a igualdade de participação a todos os que desejam concorrer à função e em respeito aos princípios da democracia, a disputa pelo cargo de conselheiro estava aberta a qualquer cidadão. “Todo o processo, até chegar ao dia das eleições, é um ato democrático”, pontua Weliton.

Definidas para o dia 06 de outubro – um domingo – as eleições unificadas acontecerão em todo o país e vão eleger os membros dos conselhos tutelares em cada município brasileiro.

Qualquer pessoa pode votar, desde que esteja em dia com suas obrigações eleitorais. “Para dar seu voto na escolha dos conselheiros tutelares é preciso estar regular com a Justiça Eleitoral o que, aliás, deve ocorrer naturalmente, e não apenas por causa dessa votação”, completa Weliton Pereira.