Trevão-Crystal: Obras de duplicação na 163 avançam

As obras de duplicação da BR-163, entre o Trevão e a Cervejaria Petrópolis (do km 117,3 ao km 119,4), em Rondonópolis, avançam na etapa de terraplenagem, que é a preparação da estrutura do pavimento para receber a camada asfáltica. Os serviços no segmento tiveram início em abril e integram a primeira fase do projeto elaborado pela Concessionária Rota do Oeste para ampliação da capacidade da rodovia.

O diretor-presidente da Concessionária, Diogo Santiago, explica que as equipes concluíram a etapa de implantação da drenagem profunda, fase antecessora e fundamental para garantir o escoamento das águas no período chuvoso e, consequentemente, a funcionalidade do sistema implantado.

“Atualmente estamos na fase de terraplenagem e avaliamos que o andamento da obra está de acordo com o cronograma planejado. Para a realização e implantação do projeto, contamos com uma equipe com 40 trabalhadores e mais de 15 equipamentos apropriados para a atividade”, afirma.

Os serviços são realizados no sentido sul da BR-163 e, por enquanto, não houve a necessidade de interdição do fluxo de veículos. Além da duplicação em andamento, a Concessionária trabalha na elaboração do projeto para a construção do viaduto na região conhecida como Trevão.

O gerente de Relações Institucionais da Rota do Oeste, Roberto Madureira, destaca que todos os encaminhamentos são realizados com o conhecimento e anuência de representantes da Prefeitura de Rondonópolis, com quem a empresa mantém diálogo constante.