Canaletas: Prefeitura fará outra licitação para concluir obras

A prefeitura de Rondonópolis vai realizar uma nova licitação para concluir as obras de recuperação das canaletas da região central da cidade, que ficaram com um grande desnível em relação ao asfalto depois do serviço de recapeamento realizado nessas mesmas vias no ano passado. As obras de recuperação das canaletas chegaram a ser iniciadas, mas avançaram pouco e foram paralisadas após a conclusão de três delas.

De acordo com a assessoria de comunicação do Paço, a prefeitura está providenciando o pagamento da empresa contratada inicialmente pelas obras já realizadas, para depois fazer o distrato do contrato e promover uma nova licitação para concluir as obras das 15 canaletas restantes.

Ainda de acordo com a assessoria, assim que a obra começou a ser executada, a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Sinfra) constatou que a espessura prevista para as canaletas não era compatível com a necessidade do local onde elas seriam colocadas, que precisavam de canaletas maiores. As obras ficaram paradas por alguns dias, mas foram retomadas assim que o tamanho foi redimensionado.

Ainda assim, após a conclusão de 3 das 18 canaletas previstas de serem recuperadas, a obra foi novamente paralisada e agora foi anunciado pela prefeitura que a empresa A.I Fernandes Serviços de Engenharia Eirelli não irá mais tocar o serviço e que será realizada uma nova licitação para a escolha de outra empresa.

As três canaletas que foram concluídas ficam no cruzamento da Rua Dom Pedro II com a Avenida Bandeirantes, no cruzamento da Avenida Tiradentes com a Rua Dom Pedro II e da Rua Rio Branco com a Avenida Marechal Dutra.

Inicialmente, a prefeitura tinha contratado a execução do serviço ao custo de R$ R$ 37.304,68. A data da realização da nova licitação e os novos valores que serão pagos pela obra ainda não foram divulgados.