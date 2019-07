Painéis de LED estão sendo retirados das vias

Durante esta semana, a empresa que era responsável pelo serviço de fiscalização eletrônica do Município, que parou no dia 17 de janeiro após o término do contrato com a Prefeitura de Rondonópolis, iniciou a retirada de painéis de LED que estavam fixados em alguns pontos da cidade. Os demais equipamentos, como os radares e as lombadas eletrônicas, já haviam sido retirados anteriormente.

Leitores do A TRIBUNA questionaram se a movimentação nos locais em que existem painéis era devido a um possível retorno da fiscalização eletrônica. Contudo, pelo que se sabe, os trâmites para uma nova licitação seguem suspensos.

O processo licitatório para contratação de nova empresa para operar o sistema de fiscalização eletrônica do trânsito no Município estava previsto para acontecer no dia 4 de junho, mas foi suspenso pela Prefeitura. A medida foi tomada, conforme a publicação de suspensão, pela “necessidade de análise às impugnações e esclarecimentos ao Edital”.

A licitação suspensa tinha valor de R$ 25 milhões e contrato de cinco anos, previa a manutenção dos pontos de fiscalização existentes e a ampliação do serviço para outras vias.

Desde que foi suspenso o serviço, é notório que muitos condutores passaram a abusar da velocidade nas vias antes com velocidade controlada.

Até o momento, a Prefeitura não informou quais foram as impugnações e esclarecimentos ao Edital que causaram a suspensão da licitação, e nem uma data para que um novo processo seja realizado.