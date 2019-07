Esteira de bagagem ainda na promessa

Os usuários do Aeroporto Municipal Maestro Marinho Franco, em Rondonópolis, ainda esperam a instalação da esteira de restituição de bagagem no recinto. A última promessa feita pelo poder público ao Jornal A TRIBUNA era que o equipamento, uma antiga reivindicação dos usuários, seria instalado no final de maio passado, mas até agora nem foi entregue.

Conforme noticiado antes pelo A TRIBUNA, a aquisição do equipamento foi viabilizada por meio de emenda parlamentar do deputado Nininho (PSD), no valor de R$ 100 mil, com uma pequena contrapartida do Município. Contudo, a compra da esteira somente foi concluída em fevereiro deste ano, por meio do Pregão Eletrônico nº26/2018, com sessão pública no dia 14 de janeiro.

Apesar de ter completado cinco meses da aquisição, a dúvida sobre a instalação do equipamento continua. A licitação foi vencida pela Bidding Comercial Eirelli, com contrato no valor de R$ 101.198,22. Antes disso, a emenda parlamentar já estava disponível desde meados do ano passado.

Em maio deste ano, a Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (Setrat) tinha informado que a empresa que iria fornecer o equipamento atrasou a entrega. Também havia dito que a Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis (Coder) iria começar a construção da parte de alvenaria para a instalação da esteira.

Ontem, a Setrat informou que entrou em contato novamente (agora dia 2/7) com a empresa que vai fornecer o equipamento. Desta vez, eles comunicaram que a esteira será entregue em Rondonópolis dentro de 20 dias e então será instalada. Dessa forma, a expectativa agora é que a instalação comece ainda neste mês de julho.

A esteira é cobrada há anos para melhorar o conforto dos passageiros e reduzir o tempo para retirada das malas. Contudo, somente em 2019 este é o terceiro prazo anunciado pelo Município para instalação da esteira de bagagem, gerando falsas expectativas entre os usuários.