Vereador diz que comércio itinerante “está invadindo a cidade”

O vereador Fábio Cardozo (PDT) declarou ontem (3), em pronunciamento na Câmara Municipal, que o comércio informal e ambulantes estão invadindo a cidade. Além disso, cobrou uma ação de fiscalização da Prefeitura para combater essa modalidade de comércio que, segundo ele, vem tomando espaço das praças públicas e passagens de pedestres.

“O comércio formal de Rondonópolis vem reclamando deste crescimento absurdo dos ambulantes. A prefeitura tem que tomar uma decisão de imediato, pois isso é ruim para a economia do município”, sustentou o vereador.

De acordo com Fábio Cardozo, o comércio informal tem tomado o espaço das calçadas da Praça Brasil e Praça do Carreiros. “São vendedores de roupas, brinquedos, capas para estofados, bijuterias, tapetes e outros. No cento da cidade se encontra de tudo à venda e isso está causando revolta no comércio local”, externou o parlamentar.

Ele explica que, na gestão do ex-prefeito Percival Muniz, o comércio de alimentos vendidos na rua foi regulamentado em lei e definidas normas. “Agora, o mesmo deverá ser feito em relação aos ambulantes, pois a situação está crítica”, completou.