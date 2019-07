Transporte Coletivo: Parte de subsídio será retirada do duodécimo da Câmara

O subsídio que a Prefeitura fará à empresa de transporte coletivo Cidade de Pedra, até o mês de dezembro, quando a licitação da concessão do serviço poderá estar concluída, será custeado com parte do duodécimo da Câmara Municipal. A notícia foi dada ontem pelo vereador Rodrigo da Zaeli (PSDB), presidente da Comissão de Transporte e Trânsito da Casa de Leis.

“O acordo foi no sentido de que a mesa diretora da Câmara faça suas economias e a sobra do duodécimo, que geralmente é devolvida no final do ano, comece e ser devolvida a partir de agora para a Prefeitura custear o subsídio. No total, a Câmara irá devolver mais de R$ 500 mil até o final do ano, o que significa quase 50% do subsídio. O restante será pago pela Prefeitura referente a gratuidade. No entanto, o transporte coletivo terá ainda uma contrapartida com a cobrança de 25% da segunda passagem da integração”, disse o vereador.

Com o acordo entre Prefeitura e empresa, serão subsidiados quase todas as gratuidades do serviço, menos a do idoso, até o mês de dezembro. Além disso, o prefeito autorizou a cobrança de 25% da integração, que antes era gratuita até o período de uma hora. Este subsídio, que também inclui o município a custear 100% do passe estudantil e bate à casa dos R$ 230 mil ao mês, podendo variar para mais ou para menos, segundo foi divulgado, garante a estabilidade da empresa e o emprego de 150 trabalhadores até o final do ano.