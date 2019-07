Monstruosidade repercute no País

A Polícia Judiciária Civil (PJC) tenta esclarecer a motivação de um crime monstruoso ocorrido em Sorriso, na noite de anteontem (2), que acabou ganhando o noticiário nacional durante todo o dia de ontem (3) devido a tamanha crueldade. O suspeito Lumar Costa da Silva, de 28 anos, esfaqueou a sua tia Maria Zélia da Silva Cosmos, de 55 anos, até a morte. Depois, abriu o tórax da vítima e arrancou seu coração, levando até a casa de uma prima (filha da vítima), onde deixou o órgão em um tanque de lavar roupas.

Preso em flagrante, o homem se mostrou perturbado durante os depoimentos e disse ao delegado André Ribeiro, que está à frente das investigações, que não sabe porque cometeu o homicídio.

Segundo as informações, o homem, que morava em São Paulo, chegou em Sorriso na última sexta-feira (28) para se hospedar na casa da tia, com a desculpa de que queria trabalhar. No entanto, um dia após a sua chegada, o homem já se envolveu em uma confusão com os vizinhos da tia, tendo inclusive os ameaçado com um facão.

“Depois desse acontecimento, a tia pediu para que ele saísse de sua casa. O irmão da vítima achou uma quitinete e ele foi morar lá. No domingo [30] voltou na casa e dizia que queria beijar uma menina de 7 anos, porque ele gostava daquela menina”, contou o delegado. Ele foi mais uma vez expulso e voltou na noite de anteontem, quando cometeu o crime bárbaro.

Na sequência, Lumar foi até a casa da filha da vítima onde deixou o coração da tia sobre um tanque de lavar roupas e, sob ameaças, obrigou a prima a lhe entregar as chaves de um veículo, e com este saiu pela cidade, posteriormente, colidindo o carro em um transformador de energia, após invadir o terreno da empresa Energisa. Ainda no local, o suspeito tentou colocar fogo no automóvel. Segundo o preso, ele queria deixar a cidade sem energia elétrica.

Depois, ele seguiu a pé até ser abordado pela Polícia Militar, na Rua das Videiras, bastante transtornado. Segundo os militares, o suspeito reagiu e foi necessário uso progressivo e moderado de força física, com técnicas de imobilização, e ainda reforço policial.

Segundo apurado pela Polícia Civil, antes de chegar em Sorriso, Lumar havia ameaçado matar a própria mãe, em São Paulo, usando um facão. Conforme parentes, ele já trabalhou em uma multinacional, é bastante inteligente e fala duas línguas. O delegado informou que um exame de sanidade mental será solicitado na Justiça, para que seja comprovado se Lumar tem problemas mentais ou está fingindo alguma perturbação.

Ele foi indiciado por homicídio qualificado por motivo fútil e foi encaminhado ontem para o Centro de Ressocialização de Sorriso.