Mais escolas na cidade voltam às aulas

Passados exatos 37 dias desde o início da greve dos professores da rede estadual de ensino, alguns dos trabalhadores estão abandonando a greve deflagrada no último dia 27 de maio e aos poucos retornando ao trabalho. Nesse período, as negociações com o Governo do Estado não avançaram e os profissionais começam a sentir o impacto do corte dos seus salários, que foi total em junho e a situação já preocupa grande parte dos grevistas, que começa a ter dificuldades para honrar seus compromissos.

De acordo com informações da Assessoria Pedagógica em Rondonópolis, de um total de 35 escolas da rede estadual na cidade, 22 continuam sem aula enquanto outras 13 ou já retornaram ou sequer chegaram a aderir ao movimento grevista. Destas, 4 ainda funcionam parcialmente, mas as 9 restantes estão tendo aulas normalmente.

Entre as escolas que sequer chegaram a parar as aulas por conta da greve dos professores, duas delas estão na zona rural, que são as escolas 7 de Setembro, localizada na região da Nova Galiléia, e José Rodrigues dos Santos, que fica na região da Boa Vista. Na zona urbana, as escolas André Maggi, Adolfo Augusto de Moraes e Pindorama, todas com turmas em período integral e com maioria de professores contratada, também não aderiram à greve. As escolas Dom Wunibaldo, Santo Antônio e Odorico Leocádio da Rosa estão funcionando parcialmente, com aulas em apenas um dos períodos.

Já as escolas Stela Maris Valeriano da Silva, Ramiro Bernardo, São José Operário, Silvestre Gomes Jardim e Francisca Barros de Carvalho estão funcionando normalmente após o retorno dos trabalhadores.

Em todo o estado, a Secretaria Estadual de Educação (Seduc) tem dito que cerca de 56% das escolas estaduais estão funcionando normalmente, mas a diretoria do Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público (Sintep) contesta a informação, afirmando que a imensa maioria destas fica na zona rural e em pequenas cidades, que normalmente não aderem às greves da categoria, enquanto que em Cuiabá e em outras cidades maiores a adesão continua sendo grande.

O principal ponto das reivindicações dos professores, até agora não atendido pelo Governo do Estado, é o cumprimento da lei 510/2013, que prevê um aumento anual de 7,69% acima da inflação, o que garantiria a dobra do poder de compra dos salários dos professores até o ano de 2023.

Da parte do governo, a justificativa usada para não pagar o reajuste é de que as contas estaduais já ultrapassaram o limite de 54% da sua arrecadação com o pagamento dos servidores públicos, limite previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), e que o aumento só poderá ser concedido a partir de 2023, quando as contas do Estado deverão estar equilibradas e dentro da margem imposta pela LRF.

Por conta da greve, os trabalhadores tiveram quatro dias de seus pontos cortados na folha de pagamento de maio e a integralidade dos pontos cortados em junho.

Ontem (3), diretores do Sintep se reuniram com o governador em exercício, Otaviano Pivetta (PDT) e apresentaram para o mesmo a proposta dos grevistas, o cumprimento da lei 510/2013 e o pagamento dos salários cortados, que são condições para a suspensão do movimento. De sua parte, Pivetta se comprometeu a buscar diálogo com o governador e equipe, para a construção de uma resposta para a categoria.