Com tempo seco, queimadas começam a se intensificar

Sem chover há cerca de 60 dias em Rondonópolis, o clima seco, a umidade relativa do ar baixa e as temperaturas mais amenas durante a noite e quentes durante o dia, começam a mostrar a cara do inverno deste ano.

As queimadas, que são a principal preocupação nesta época do ano, também já se mostram intensas nesse início de estiagem, ligando o alerta para os moradores e autoridades.

Para se ter uma ideia, no mês de junho o Corpo de Bombeiros registrou atendimento a pelo menos duas queimadas urbanas por dia na cidade, sendo que julho já começou da mesma forma.

Somente esta semana, foram registradas duas grandes queimadas às margens do Anel Viário, queimada no bairro Padre Lothar e também na região do Distrito Industrial Vetorasso.

Neste caso, os bombeiros precisaram ir duas vezes no mesmo dia combater os focos de incêndio. Em outros pontos da cidade, o acúmulo de lixo em áreas têm sido outro grande problema, pois os materiais descartados incorretamente acabam se tornando combustível para a queimada, elevando o grau de risco.

Segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), o Estado de Mato Grosso bateu o recorde em número de focos de calor nos primeiros seis meses do ano, foram 5.325 registros de janeiro a junho deste ano. Em comparação ao mesmo período do ano passado, o aumento é de 57% , onde foram registrados 3.383 focos de calor, em todo o estado.

Vale lembrar que a queimada urbana é crime ambiental, e proibida o ano todo. Sanções são aplicadas à pessoas pegas em flagrante colocando fogo em qualquer área, e são contabilizadas conforme o tamanho da área, volume de lotes e tipo de material queimado.

Além de multa de esfera administrativa na Semma, a autuação é encaminhada ao Juizado Volante Ambiental (Juvam), que vai iniciar um processo na esfera cível.

CLIMA – Nos próximos dias, segundo dados do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), até o dia 14 de julho a previsão de chuva em Rondonópolis é de apenas 5%.

Já outro site especializado aponta as temperaturas semelhantes nos próximos dias, mas a possibilidade de chuva é de 40% na sexta-feira da semana que vem (19).

Com relação à temperatura, a previsão prevê queda nos termômetros. Nesta quinta-feira (4), a mínima prevista é de 17°C e a máxima de 33°C. Já no sábado (6), a mínima deve ser de 12°C e no domingo, de 10°C.