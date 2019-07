“Praça dos Carreiros”: Observatório Social questiona licitação

O Observatório Social de Rondonópolis, organismo que atua em prol da transparência e no acompanhamento da aplicação dos recursos públicos, procurou a reportagem para questionar o desfecho da licitação para revitalização da Praça dos Carreiros, na região central da cidade, que foi revogada pela Prefeitura de Rondonópolis, conforme noticiado pelo A TRIBUNA na semana passada.

A presidente do Observatório Social de Rondonópolis, Shirlei Mesquita Sandim, informou que requereu inicialmente do Município as planilhas do cronograma das obras da reforma geral da Praça dos Carreiros, sendo que recebeu como resposta a informação da revogação da licitação realizada, repassando que a empresa vencedora apontou erros nas planilhas, o que encareceria os serviços, pois necessitaria de aditivos.

Conforme Shirlei, as revogações nas licitações da Prefeitura de Rondonópolis têm sido constantes, gerando muitos questionamentos na sociedade. Nesse caso da Praça dos Carreiros, ela aponta que até a capacidade administrativa dos gestores é colocada em xeque, considerando que nesse tipo de processo o ideal é que haja todos os levantamentos necessários, como de custos, para depois lançar o edital.

Considerando que realmente havia erros nas planilhas, como alegado pela empresa, Shirlei entende que ou pode ter havido falhas na elaboração do projeto por parte do Município ou uma manobra por parte da empresa, em jogar o preço para baixo na licitação para ganhar o processo e depois solicitar aditivação. Nessa situação, ela entende que o poder público tinha de avaliar se os erros eram pertinentes e, conforme a apuração, penalizar a empresa.

Além de gerar expectativa na população, esse tipo de postura verificada na licitação da Praça dos Carreiros, segundo Shirlei, gera prejuízos para as empresas participantes e, com o tempo, descrédito no próprio sistema de contratações da Prefeitura de Rondonópolis. “Vemos com preocupação essa situação da revitalização da Praça dos Carreiros. É uma obra necessária para a cidade, pois o Município precisa investir na revitalização dos espaços públicos. A organização dos espaços públicos afasta ou atrai investidores”, avaliou.

Até o momento, o Observatório Social de Rondonópolis não foi informado sobre a nova medida a ser tomada em relação ao projeto da Praça dos Carreiros.