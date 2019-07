Etanol: Diferença de preço entre cidades chama atenção

Apesar do preço em queda, a diferença dos valores praticados no litro do etanol nas cidades de Cuiabá e Rondonópolis tem chamado a atenção de muita gente. Enquanto que o preço do litro do etanol chegou até a R$ 2,16 na capital do Estado, vem sendo encontrado a R$ 2,49 em média na região central de Rondonópolis.

A diferença de preços desse combustível entre as duas cidades tem gerado muitos questionamentos entre os consumidores. Nesse contexto, vale informar que, no caso do etanol, grande parte do produto vem de usinas do médio-norte de Mato Grosso, acima de Cuiabá. Já, no caso da gasolina, do óleo diesel e diesel S-10, passam inicialmente por Rondonópolis, considerando a base de distribuição existente no terminal ferroviário.

No geral, o Sindicato das Indústrias Sucroalcooleiras (Sindalcool) tem informado que o preço do etanol tem caído diante do aumento da safra 2019/2020 de cana-de-açúcar em Mato Grosso, com queda no custo de produção. Contudo, o preço bem mais em conta do etanol tem se verificado apenas na capital. Mesmo em cidades do médio-norte do Estado, próximas das usinas de etanol, continuam relatando preços elevados. Em Sorriso, por exemplo, o litro do etanol estava sendo vendido a R$ 2,78 em média.

O Jornal A TRIBUNA entrou em contato com um grande empresário do setor de combustíveis de Rondonópolis e, conforme ele, o que vem ocorrendo em Cuiabá é uma guerra de mercado, puxando os preços para aquém da margem de lucro. Dessa forma, o empresário atesta que os valores praticados na capital estão fora da realidade de mercado. Inclusive, pontuou que esta semana já houve um aumento de R$ 0,03 no litro do etanol, mas que o setor vai queimar gordura.

Por outro lado, os consumidores rondonopolitanos podem esperar um aumento de preço para o diesel e diesel S-10 nos próximos dias. Esse aumento, segundo o informado à reportagem, será de cerca de R$ 0,10 no litro desses dois combustíveis.