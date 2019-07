Definido o trajeto da Cavalgada 2019 da Exposul

Os organizadores já vem trabalhando para realização da 33ª Cavalgada da Exposul, que ocorrerá no dia 3 de agosto próximo. O trajeto neste ano será alterado novamente. No ano passado, a dispersão foi na área do antigo parque de exposições, junto à Avenida Bandeirantes. Neste ano, o ponto final será no Centro de Tradições Gaúchas (CTG), junto à Avenida Júlio Campos.

O organizador da Cavalgada, Ari Torremocha, informou ao A TRIBUNA que a largada será na Rua Fernando Correia da Costa, abaixo do antigo aeroporto, indo até a Praça Brasil, onde entra na Avenida Amazonas. Depois, vai até a Praça dos Carreiros, seguindo na Rio Branco até a Cohab Velha. Passa ainda pela Rua Otávio Pitaluga, pela Avenida Lions Internacional e, por fim, na Avenida Júlio Campos.

Conforme Ari Torremocha, as inscrições para a Cavalgada são gratuitas e começam nesta quinta-feira (4/7), na West Country, na Tend Tudo Country e na Selaria Jaciara. Ele informou que já tem havido procura pelo evento e que a expectativa este ano é pelo aumento de participantes, chegando a 400 animais – ante aos 257 animais do ano passado.

As tradicionais comitivas também já se preparam para participar da Cavalgada. Torremocha informa que já tem 12 comitivas, sendo três carros de boi, de vários municípios da região com participação garantida. “A Cavalgada é um patrimônio de Rondonópolis. É uma tradição no município, e o povo gosta de ver”, justificou.

Na inscrição, os participantes recebem também o regulamento da Cavalgada e se comprometem com as questões sanitárias dos animais e as regras do evento. A participação dos cavalos deve ser mediante apresentação dos exames do mormo e anemia infecciosa equina. Os bois necessitam apenas da Guia de Trânsito Animal (GTA).

Serão premiados com troféus os participantes que se destacarem em diversas categorias. Ao final, no CTG, está sendo organizado ainda um almoço de confraternização entre os participantes.