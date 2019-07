Aplicativos de transporte: Projeto do Município pode acabar com serviço na cidade, alerta associação

O Executivo Municipal enviou, recentemente, para a Câmara Municipal de Vereadores, um projeto de lei que visa regulamentar a atividade de transporte particular de passageiros por meio de aplicativos em Rondonópolis. Polêmico, o texto está sendo discutido pelos vereadores para que seja enviado para votação, dando fim a uma cobrança de regulamentação que é feita por parte de taxistas e mototaxistas, além dos próprios motoristas de aplicativos.

As discussões quanto ao projeto enviado pelo Município ficam por conta da constitucionalidade do texto. Segundo a Associação dos Motoristas de Aplicativo de Rondonópolis e Região (AMARR), que procurou o A TRIBUNA para falar sobre a proposta, o projeto apresentado destoa do que prevê a lei federal com relação ao trabalho dos motoristas de aplicativos. A modalidade de transporte urbano tem previsão na Política Nacional de Mobilidade Urbana (Lei Federal 12.587/2012) e foi regulamentada nacionalmente com a Lei Federal 13.640/2018.

Segundo a AMARR, um dos pontos do texto apresentado pela Prefeitura, que trata sobre a limitação do número dos motoristas, é inconstitucional. “O texto prevê que o número de motoristas seja de um para cada três mil habitantes. Mas a lei federal é bem clara quanto a regulamentação pelos municípios, que deve ser feita, mas não pode restringir ou limitar o número de motoristas”, explica Carlos Rodrigo da Silva, integrante da Associação.

Há diversos outros pontos no projeto que, segundo os motoristas, vão contra decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre os aplicativos, e que se aprovados, serão contestados judicialmente. “Já aconteceu em outros locais e as plataformas [empresas como a Uber e a 99Pop] acionaram a Justiça e derrubaram os projetos considerados inconstitucionais. O que vai acontecer aqui, caso o projeto seja aprovado dessa forma, é apenas um desgaste judicial. O próprio motorista, independente da plataforma, pode conseguir uma liminar e continuar trabalhando, pois tem ao seu favor uma lei federal”, comenta Carlos.

PREJUÍZOS AO USUÁRIO

Uma possível limitação ao número dos motoristas, segundo a AMARR, poderia resultar em alteração de preços para os usuários, chamadas não atendidas devido a distância do usuário e o motorista, impossibilitando assim a atividade em Rondonópolis. “Hoje nós temos em torno de 300 motoristas trabalhando regularmente. São pessoas que não estão atuando ao mesmo tempo, cada um no seu horário, conforme a sua disponibilidade. Desde 2017 nós estamos cobrando essa regulamentação. Chegamos a apresentar uma proposta, mas não houve seguimento na Câmara e o prefeito não nos recebeu para falar sobre o assunto até hoje. Somos totalmente a favor de regulamentar, até porque a cidade está perdendo com isso. Se existisse a regulamentação, o Município já estaria recebendo os impostos das plataformas, como não há, eles acabam ficando na Matriz, em São Paulo”, reforça Carlos.

Em Cuiabá, a prefeitura já fez a regulamentação e o projeto é considerado um dos melhores do país. Por lá, os motoristas de aplicativo precisam levar o veículo para vistoria uma vez por ano, ao custo de R$ 155, e as plataformas repassam ao município 2% de ISS e R$ 0,05 por quilômetro rodado de cada motorista. “Isso é o que poderia ser feito em Rondonópolis, lembrando que a partir do momento que existir a regulamentação, as próprias empresas vão passar ao Município todos os dados dos seus motoristas, sendo desnecessário cadastro próprio do Município. Da forma que estamos, Rondonópolis está deixando de receber”, comenta.

Por fim, os membros da Associação lembram que, em tempos de desemprego, a modalidade de trabalho têm sido o sustento de muitas famílias. “Nós temos casos de pessoas que estavam há dois anos desempregadas, e agora conseguem ter uma renda. Além disso, é preciso considerar o giro de dinheiro com o abastecimento de veículos, lavagem, manutenção, peças, e todo o movimento que acaba gerando no comércio local”, ressaltou.

Caso o projeto seja aprovado da forma que está, a AMARR já prepara o pedido judicial para derrubada do projeto de lei, por entender que o texto local fere a lei federal.