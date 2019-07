Fim de semana marcado por diversas ocorrências

O fim de semana, em Rondonópolis, foi de grande movimento no setor policial, com o registro de diversas ocorrências. Entre as que mais se destacaram está o caso de um homem que foi baleado sob a suspeita de tentar agredir policiais militares durante uma ocorrência de trânsito. O acusado João Santana Figueiredo, de 41 anos, levou um tiro na perna, passou por cirurgia no Hospital Regional e passa bem.

O caso ganhou repercussão devido ao fato de toda a situação ter sido registrada por populares, o que comprova a versão dos policiais de que foi necessário o uso da força para conter o homem, que aparentava estar embriagado. O incidente aconteceu no fim da tarde de anteontem (30), na Avenida Paulista, nas proximidades do campo de futebol da TV Rondon.

De acordo a PM, o acusado bateu em dois carros, e resistiu ao ser abordado quando a guarnição chegou ao local. Os policiais fizeram uso da arma de choque para conter o homem que, mesmo atingido, segundo consta, tentou agredir os militares que participavam da ocorrência. Quando o suspeito tentou sacar a arma de um dos policiais, o outro PM presente atirou contra sua perna. O Samu foi chamado em seguida e o acusado encaminhado ao hospital.

Em depoimento à Polícia Civil, ele teria confessado ter ingerido bebida alcoólica, ameaçado e agredido os policiais. O acusado vai responder por embriaguez ao volante, desobediência, resistência e desacato, além de fiança no valor de R$ 1 mil.

ACIDENTE

Os acidentes de trânsito também foram muitos durante o fim de semana, em alguns casos quase que simultaneamente. No caso mais grave, uma jovem perdeu a vida após colidir de motocicleta contra um ônibus do transporte coletivo de Rondonópolis.

O caso aconteceu na noite de sábado, às margens da BR-163/364, no Parque Universitário. Outra mulher que estava na moto se feriu com gravidade e foi levada ao hospital. Segundo informado, ela segue internada na UTI do Hospital Regional e seu estado de saúde não foi divulgado.

No acidente, a suspeita é de que um buraco na rua possa ter provocado a perda de controle da motocicleta, fazendo com que a motociclista invadisse a pista contrária e atingisse a parte frontal do ônibus. Ela chegou a receber os primeiros socorros, mas não resistiu.