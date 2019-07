Escola Militar tem grande procura

A primeira escola com ensino militar de Rondonópolis começa sua atuação com uma grande procura e expectativa por parte da comunidade local. O grande interesse por este tipo de ensino ficou demonstrado na manhã deste domingo (30/6), com a realização do processo seletivo para ingresso na Escola da Polícia Militar Tiradentes “Major PM Ernestino Veríssimo da Silva”, no Parque Universitário.

Nessa ocasião, a Escola EEMOP, no centro da cidade, onde foi realizado o processo seletivo, foi palco da materialização de um anseio que cresce na sociedade brasileira quando o assunto é educação: a busca por instituições militares que trazem princípios e valores mais rígidos, mas que buscam formar cidadãos melhores e que venham proporcionar qualidade de ensino.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A frente do prédio da EEMOP ficou lotada não só de alunos que foram realizar o processo seletivo, mas também de muitos pais que foram externar apoio aos filhos. Em grande parte, são pais e alunos descrentes com o sistema de ensino atual, que tem mostrado fracos índices de aprendizado e problemas cada vez mais graves de violência e desrespeito aos educadores.

O empresário Luciano Flores foi levar a filha Mariana Flores para fazer o seletivo para o 8º ano e ficou impressionado com o que viu na EEMOP. “Foi muito emocionante e contagiante ver o número de pais presentes no seletivo”, afirmou, dizendo que presenciou pais abraçando e incentivando os filhos e orando por eles. Avaliou que são pais que querem o melhor para os filhos.

Conforme Luciano, o interesse em fazer parte dessa escola militar se deve pela imagem e qualidade de ensino que esses estabelecimentos possuem em relação aos demais. Além disso, pontua que, geralmente, valorizam aspectos importantes como disciplina, conduta e respeito. “Eu espero um ensino acima da média para essa escola militar”, reforçou o pai, pontuando que o próprio seletivo já gera salas com alunos mais preparados.

Segundo a organização, mais de 760 alunos se inscreveram para disputar 270 vagas para a Escola Militar em Rondonópolis. O diretor da unidade, tenente-coronel Marcos Antônio da Silva, disse ontem à reportagem que o número de alunos inscritos atingiu a expectativa, considerando ainda problemas enfrentados como greve no transporte coletivo e na rede estadual de ensino. Conforme ele, o processo seletivo transcorreu tudo dentro do previsto.

O tenente-coronel Marcos Antônio explicou que a Escola Militar Tiradentes adota um sistema de ensino híbrido, com professores e coordenadores da rede estadual e com a participação de policiais militares na unidade, repassando doutrinas e valores cívicos, humanos e disciplinares, além da cultura militar. “A gente passa para os alunos a necessidade deles serem organizados, serem cidadãos desde cedo e respeitarem os símbolos nacionais e datas relevantes”, adiantou. Os Hinos Nacional, Estadual, Municipal e da Polícia Militar serão práticas regulares na unidade.

O diretor da escola fez questão de ressaltar a participação do deputado estadual Sebastião Rezende para viabilização da estrutura necessária em Rondonópolis, conseguindo as parcerias nesse sentido. Ele informou que o Estado não tinha recursos para fazer as adequações físicas no prédio e que essa parceria foi fundamental. Da mesma forma, agradeceu ao parlamentar por ter doado a impressão das provas do processo seletivo, possibilitando a gratuidade das inscrições e a participação da população mais carente.

Para o ano que vem, a Escola Militar pretende criar mais 90 vagas e, com isso, passará a atender 360 alunos do ensino fundamental e médio.