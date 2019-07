Avião faz pouso forçado em MT com quase R$ 5 milhões em espécie

A Polícia Civil de Alta Floresta apreendeu mais de R$ 4,6 milhões, em espécie, na tarde de anteontem (30.06). A enorme quantia de dinheiro, R$ 4.679.750,00, estava na posse de um piloto italiano, que fez um pouso forçado em uma pista rural, na cidade, após pane denominada Flap, no avião monomotor, modelo Cessna 206T, prefixo PR-RMH, ano 2005. A informação foi divulgada ontem pela assessoria da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso.

O dinheiro estava em algumas malas, com o piloto que já tinha embarcado em um táxi (Hillux), quando foi abordado pela Polícia Civil, que havia acionada para atender a ocorrência da queda de avião na localidade. O dinheiro estava dividido em seis malas e bolsas, colocadas na carroceria da caminhonete.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O piloto, de 61 anos, é italiano com residência de mais de 30 anos no Brasil. Na delegacia, ele alegou que a vultosa quantia era proveniente da venda de um avião em São Paulo, de sociedade com um parceiro de negócio, que é o dono da aeronave e também proprietário de uma empresa de aviação que fica em Sorocaba (SP). Segundo ele, o dinheiro era para comprar ouro no Pará.

O delegado de Alta Floresta, Vinicius Nazário, informou que a origem do dinheiro não foi comprovada e os valores depositados em uma conta da Justiça.

O avião saiu da cidade de Sorocaba (SP) com destino a Itaituba (PA). O plano de vôo tinha previsão de duas paradas para abastecimento, uma em Jataí (GO) e outra em Alta Floresta (MT). Em Jataí (GO), segundo o piloto, percebeu que a aeronave estava com problemas, mas decidiu seguir a viagem.

Em Alta Floresta, necessitou fazer um pouso forçado na pista rural. O avião foi localizado no final da pista em uma área de pastagem. A aeronave estava aberta e sem nenhuma bagagem. Questionado, o piloto informou aos policiais que a bagagem estava na caminhonete, momento que foi descoberto o dinheiro.

A origem do dinheiro será investigada em inquérito policial. O piloto foi liberado, por não ter provas de ilícitos contra ele, neste momento. Em checagem não foram encontrados registros criminais contra o piloto.

A defesa do piloto confirmou que ele usaria o dinheiro para comprar ouro em uma empresa que será aberta em Itaituba (PA).

Ainda conforme a defesa, o piloto pegou o dinheiro em Sorocaba (SP) do proprietário da empresa, que também é dono de um táxi-aéreo e teria vendido um jato.

O advogado afirmou que o piloto mora em São Paulo desde que tinha 3 anos de idade, vende aviões e concordou com a quebra de sigilo bancário. (Com assessoria PJCMT)