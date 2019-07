Acesso até a BR-364 segue indefinido

Recentemente, a Prefeitura de Rondonópolis anunciou o pedido para abertura de processo licitatório para contratação de empresa, a fim de construir o sistema de drenagem de águas pluviais para o acesso à ponte que está sendo construída sobre o Rio Vermelho, ao fim da Avenida W11, no Parque Sagrada Família.

A contrapartida para a obra de mobilidade havia sido anunciada no ano passado, quando o ex-governador Pedro Taques (PSDB), em ano eleitoral, anunciou a construção da ponte em parceria com o Município, que ficaria responsável por esse acesso.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Contudo, desde o anúncio dessas duas obras, as informações sobre uma nova avenida, para ligar a ponte até a BR-364, são um grande mistério tanto por parte do Município, quanto por parte do Governo do Estado. Primeiro, a falta de projeto e de recurso eram claros, depois, a falta de respostas sobre o andamento do trabalho.

Pela última informação recebida pelo A TRIBUNA, em setembro de 2018, o projeto da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Sinfra) para a construção da avenida estava sendo finalizado e seria apresentado ao Conselho Municipal de Meio Ambiente (Consemma) para aprovação. A reportagem então voltou a questionar o Município sobre o projeto, sobre a aprovação ou não do Consemma, bem como a captação de recursos para a obra, que não deve ficar barata devido ao tipo de terreno, extensão e desapropriações de terras necessárias. A Prefeitura não respondeu nossos questionamentos.

Com a falta de respostas, ainda não se tem ideia do que vai acontecer naquela região, que até o momento tem uma ponte sendo construída, mas sem ligações. Pelo que é observado com imagens aéreas, o trecho para chegar até a BR-364 tem mata e uma área alagada, além de fazendas com sedes e criação de gado.

SISTEMA DE DRENAGEM

O sistema de drenagem que será construído no trecho da Avenida W11 que passa ao lado do condomínio Terra Nova, tem poucos metros e uma erosão enorme, provocada pela falta de drenagem de águas pluviais do Sagrada Família e bairros adjacentes. A erosão no local é tão grande, que a obra de construção da ponte teve que ser interrompida devido as dificuldades de acesso ao local. A obra que o Município pretende realizar está orçada em R$ 1,2 milhão e contempla 350 metros de galerias. Para suportar o volume de água que passa pela região, a Prefeitura sustenta que duas linhas de galerias com aduelas de concreto com dois metros de diâmetro cada uma serão o suficiente.

Caso a obra realmente saia do papel, serão duas construções em andamento no local futuramente, sendo o sistema de drenagem para acesso à ponte, e a própria ponte, mas ainda sem garantia de que do outro lado o acesso até a BR-364 será construído no tempo que a população espera.