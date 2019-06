Sucessão Municipal: “É hora do Sachetti retribuir o apoio”, cobra Thiago Muniz

O vereador Thiago Muniz declarou, ontem (29), à reportagem do A TRIBUNA, que o ex-prefeito Adilton Sachetti (PRB) deveria retribuir o apoio do grupo do ex-prefeito Percival Muniz (PDT) que, em três eleições, caminhou ao seu lado. Sachetti já se antecipou e afirmou que vai entrar na disputa pela prefeitura em 2020.

“Nosso grupo apoiou duas candidaturas do Adilton a prefeito, uma em 2004 e outra em 2008. Além disso, apoiamos a sua eleição em 2014 quando elegeu deputado federal. Agora, é hora dele recuar e apoiar o projeto do nosso grupo, que busca uma candidatura unificada com nome novo e perfil empreendedor. Não estamos exigindo o apoio dele, pois mesmo ele sendo candidato, nós teremos um nome para a disputa”, acrescentou Thiago Muniz.

Conforme foi apurado pela reportagem, o grupo unificado tem três opções de pré-candidatos a prefeito, sendo o vereador Thiago Muniz, o deputado estadual Thiago Silva (MDB) e o ex-vereador Ibrahim Zaher (PSD). “Na primeira quinzena deste mês de julho vamos reunir o grupo e chamar mais lideranças para o debate. Nós precisamos unir forças para o desenvolvimento de nossa cidade e é chegada a hora do Adilton Sachetti retribuir o apoio que demos a ele no passado”, reforçou.

Por seu lado, o deputado estadual Thiago Silva antecipou que, para a próxima reunião, serão chamadas para o debate as lideranças empresariais da cidade, comunitárias e políticas. “A princípio, vamos fortalecer o grupo para posteriormente definir o nome que será pré-candidato a prefeito”, ressaltou o parlamentar.

AVALIAÇÃO DE SACHETTI

O deputado federal Adilton Sachetti (PRB), que disputou o Senado nas eleições passadas, mas não conseguiu se eleger, avalia que a expressiva votação que teve em Rondonópolis lhe credencia a disputar o Paço Municipal em 2020.

Campeão de votos em Rondonópolis para o cargo de senador, Adilton Sachetti obteve 61.397 votos, o que equivale a 35,24% dos votos válidos para o cargo. Em segundo lugar ficou a ex-juíza Selma Arruda (PSL), com 48.882 votos, ou 28,05% dos votos válidos. Em terceiro chegou o atual vice-governador Carlos Fávaro (PSD), com 17.295 votos, ou 9,93% dos votos válidos.