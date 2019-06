Fim do problema: Veículos acumulados em pátio de delegacia serão prensados

Um dos maiores problemas do setor de segurança pública, em Rondonópolis, enfim começa a ser solucionado. O pátio da 1ª Delegacia de Polícia (1ª DP), popularmente conhecida como Cisc, que há vários anos acumula veículos que foram alvo de apreensões, seja por questões administrativas ou criminais, será limpo.

O trabalho de separação dos veículos já começou e, em breve, eles serão destinados para a reciclagem. A medida administrativa do Departamento de Trânsito (Detran) de Mato Grosso, Polícia Judiciária Civil, com o aval do Ministério Público e do Tribunal de Justiça, era aguardada há tempos.

No local, os veículos já foram descontaminados e estão sendo separados para o início do trabalho, previsto para começar na sexta-feira, dia 5 de julho. Ao todo, serão 1.500 veículos que vão para a prensa, sendo somente de motocicletas 1.200 unidades.

Os veículos que estão no local, alguns desde a inauguração do Cisc, são considerados inservíveis, ou seja, não possuem mais condições de serem leiloados ou trafegar pelas vias urbanas ou rurais.

O processo de reciclagem desses veículos exige uma correta descontaminação dos materiais como combustível, óleo e baterias. Somente após a descontaminação é que o veículo é prensado, e por ele oferecido o maior preço por quilo do material ferroso. O valor da venda será destinado aos cofres do Estado. Além de Rondonópolis, o trabalho é realizado pelo Detran em outros diversos Municípios de Mato Grosso.

Ao longo do tempo, o acúmulo desses veículos começou a gerar uma série de problemas, que vão desde a questão da segurança aos servidores que trabalham na 1ª Delegacia até a saúde pública. Sem conseguir controlar o espaço, já que há locais em que era até impossível andar, o pátio da 1º Delegacia começou a ser alvo de criminosos, que estavam furtando peças e até motocicletas no local.

Além disso, os veículos parados se tornaram motivo de muita reclamação dos servidores e, especialmente, dos moradores vizinhos, devido ao acúmulo de água e de serem criadouros para o aedes aegypti, mosquito responsável pela transmissão de doenças, como a dengue. A moradia para gatos também é alvo de muita reclamação, já que, sem nenhum tipo de controle, os animais foram procriando e hoje a situação parece fora de controle.

São tantos veículos, e com tão pouco espaço, que foi necessário utilizar o pátio da antiga sede da Politec para que fosse possível abrir espaço para que o trabalho de descontaminação fosse feito. O anúncio de que, enfim, o pátio será limpo, provoca alívio aos vizinhos e servidores e, além disso, também garante mais espaço na 1ª DP.

A área que antigamente era utilizada como estacionamento para os servidores será retomada, bem como o espaço para que as viaturas da Polícia Militar e da Polícia Civil possam ficar isoladas e, quando a presença de presos, os mesmos não tenham que ocupar o mesmo espaço que os usuários comuns da delegacia, algo que acontece atualmente.