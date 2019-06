Escola Militar: Processo seletivo está marcado para este domingo

Cerca de 760 alunos participam neste domingo (30.06) do processo seletivo para ingressar na Escola da Polícia Militar Tiradentes “Major PM Ernestino Veríssimo da Silva”. São 270 vagas para alunos que desejam estudar na instituição. A prova será aplicada às 8h, na Escola EEMOP, no centro da cidade. A informação foi divulgada ontem pela assessoria do Governo do Estado.

Dos mais de 760 inscritos para concorrer às vagas; 301 disputam para o 7º ano, 290 estudantes para o 8º ano e 170 para o 9º ano do ensino fundamental. A concorrência é de oito candidatos por vaga, são 90 vagas para cada série. A escola inicia as atividades no dia 31 de julho.

Os candidatos devem levar em mãos o cartão de confirmação de inscrição e documento de identificação. O horário de chegada marcado para os estudantes é às 7hs. O local das provas será na EE Major Otávio Pitaluga, na Avenida Amazonas, Centro, em Rondonópolis.

Para o ano que vem, a escola militar pretende criar mais 90 vagas para o 1º ano do ensino médio, com isso a instituição passará a atender 370 alunos do ensino fundamental e médio.

A Escola Tiradentes segue a matriz curricular da rede estadual, mas adota um modelo baseado no ensino militar, com princípios e valores que formam cidadãos e garantem qualidade de ensino. A vinda da unidade para a cidade é uma demanda antiga, que enfim se concretiza.