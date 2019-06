47ª Exposul: Organizadores apostam no sucesso

O segredo da Exposição Agropecuária, Industrial e Comercial do Sul de Mato Grosso (Exposul), a popular Exposul de Rondonópolis, tem sido se reinventar ao longo da sua história. E o resultado das adaptações para atender ao público, aos produtores e ao mercado é que a Feira chega, em alta, à sua 47ª edição entre os dias 5 e 10 de agosto deste ano.

Essa performance é alcançada enquanto muitas feiras e exposições agropecuárias tradicionais no Brasil estão deixando de ser realizadas, diante de altos custos de organização e riscos de prejuízo. O presidente do Sindicato Rural e da comissão organizadora da Exposul, Aylon Arruda, atesta que em cada evento mudanças, inovações e melhorias são realizadas para agradar ao público e aos expositores.

Outro fator que explica o sucesso da Exposul é o engajamento e envolvimento das diretorias, sempre muito atuantes e dedicadas. Nisso, Aylon também aponta o apoio primordial da classe política, do Executivo e Legislativo, dos patrocinadores, e da população, tanto dos produtores como do público em geral.

Nos últimos anos, a Exposul tem sido uma feira mista, com programação para o público em geral e para os produtores, conciliando a parte técnica e de entretenimento. “O desafio é grande e nós quando conseguimos fazer essa junção entre a parte técnica e popular é muito positivo”, externou o presidente.

Os preparativos para a exposição já estão em ritmo acelerado. Os trabalhos para deixar o parque de exposições tudo pronto, como manutenção, reparos e limpeza, estão em andamento. Na parte de vendas, a organização atesta que a expectativa é muito boa, com participação de tradicionais empresas e entrada de novos expositores.

Na parte técnica, o destaque será a Vitrine Agropec, com palestras, debates, difusão de conhecimento e exposição e venda de máquinas e implementos agrícolas. Incrementam a grade de atividades leilões, julgamento racial, torneio leiteiro, entre outras. Uma novidade neste ano será a Vitrine de Plantio, com uma minifazenda com culturas voltadas para a pequena agricultura.

Anexo ao campo plantado, a Vitrine de Plantio terá ainda uma feira para o pequeno produtor, em um pavilhão coberto, com espaço cultural e espaço para agricultura familiar. A ideia é trazer produtores de outros municípios para conhecer essas estruturas, em parceria com Sindicatos Rurais da Região.

Na área de entretenimento, a Feira vem com grandes shows, rodeio, parque de diversões, cavalgada, praça de alimentação, restaurantes, duas noites com portões abertos, com entrada mediante doação de 1 quilo de alimento e arrecadação voltada para entidades filantrópicas. “Quem promove a Exposul é a população, os produtores. É como se a Feira fosse um patrimônio da cidade. O Sindicato Rural é um mero organizador”, externa o presidente.

E a aceitação da nova edição não poderia ser diferente. Os primeiros lotes, com preços promocionais, já foram esgotados e demonstram o grande interesse pelo evento. A intenção é beneficiar o público de menor renda, propiciando uma festa para todos. “A Exposul está num caminho de mudança, readequação e crescimento e, tendo o apoio que vem tendo, teremos a Feira por muitos anos”, avaliou Aylon.

Além do presidente, a Feira tem por trás todo o trabalho do Sindicato Rural de Rondonópolis, com uma diretoria composta por 22 membros e um Conselho Fiscal. Também atuam uma equipe de funcionários que trabalham no parque o ano todo e, para o evento, há uma equipe de temporários.

A estimativa é que a exposição chegue a gerar cerca de 2 mil empregos, entre diretos e indiretos, abrangendo desde segurança, limpeza, bilheteria e o receptivo dos estandes. Na área de segurança, além dos 150 profissionais contratados, há ainda a atuação da Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros. Vale lembrar que o parque de exposições possui alvará dos Bombeiros, com adequações para prevenção a incêndio e pânico.