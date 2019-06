Transporte coletivo: Acordo garante ônibus até dezembro

Conforme foi antecipado ontem (28) pelo jornal A TRIBUNA, o prefeito Zé Carlos do Pátio (SD) voltou atrás e vai subsidiar a empresa de transporte coletivo Cidade de Pedra, até o mês de dezembro, quando a licitação da concessão do serviço poderá estar concluída. Com o acordo, o serviço continua funcionando normalmente e não corre o risco de ser suspenso na próxima segunda-feira (1º), como estava previsto. A medida, no entanto, ainda depende de aval da Câmara Municipal.

Conforme o diretor da empresa, Paulo Sérgio da Silva, ficou acordado que a prefeitura irá subsidiar quase todas as gratuidades do serviço, menos a do idoso, até o mês de dezembro. Além disso, o prefeito autorizou a cobrança de 25% da integração, que antes era gratuita até o período de uma hora. “Este subsídio, que também inclui o município a custear 100% do passe estudantil, bate à casa dos R$ 230 mil ao mês, podendo variar para mais ou para menos, mas garante a estabilidade da empresa e o emprego de 150 trabalhadores até o final do ano”, explicou.

AVAL DA CÂMARA

De acordo com o vereador Adonias Fernandes (MDB), presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara, o prefeito Zé Carlos do Pátio precisa de autorização legislativa para pagar o subsídio. “O prefeito deverá enviar um projeto à Câmara mostrando qual remanejamento pretende fazer no orçamento municipal para garantir o repasse à empresa. Todo projeto que gera despesa precisa de aprovação dos vereadores”, atestou.

TRABALHADORES

Conforme o presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Rodoviário de Rondonópolis (STTRR), Luiz Gonçalves da Costa, com a garantia da Cidade de Pedra de continuar na cidade, os 150 trabalhadores poderão receber o reajuste salarial. “A data base da categoria é o mês de maio mas, desde então, a convenção coletiva não foi fechada diante da ameaça da empresa de demitir os funcionários. Entretanto, após esse acordo, nós vamos cobrar o reajuste previsto em lei”, avisou o sindicalista.

A princípio, a empresa estava pedindo subsídio de R$ 350 mil e isenção de impostos para continuar atuando em Rondonópolis até que se conclua a licitação da concessão. No entanto, o prefeito Zé do Pátio vinha declarando que a Prefeitura não tinha meios legais para subsidiar a Cidade de Pedra. Porém, acabou mudando de idéia.