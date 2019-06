Pecuária: 9º Simpósio Nutripura reúne maiores especialistas do mundo em nutrição animal e ILP

Com o tema “O Papel da Pecuária no Sistema ILP”, a 9ª edição do Simpósio Nutripura traz à região sul de Mato Grosso pesquisadores/palestrantes de referências nacional e internacional ligados ao agronegócio e ao Sistema Integração Lavoura Pecuária. O evento voltado para produtores rurais, formadores de opinião, pesquisadores e estudantes ocorre entre os dias 27 e 29 de junho.

Na programação de hoje (29/06), os participantes da 9ª edição do Simpósio Nutripura estão visitando a Fazenda Palmares no município de Itiquira, onde ocorre o dia de campo e será dividido em quatro módulos: o primeiro será responsável pela recepção e credenciamento dos participantes; no segundo o proprietário da fazenda Marciano Migliavacca dará as boas vindas e o supervisor técnico da Nutripura, Felipe Coral, fará uma apresentação sobre o sistema de produção da Fazenda Palmares.

No terceiro módulo, o da integração lavoura-pecuária, o pesquisador da Fundação MT, Leandro Zancanaro, destacará “Como a agricultura se beneficia com a pecuária?”; o diretor técnico da Nutripura, Luciano Resende, mostrará “Como a pecuária se beneficia com a agricultura?”; e o professor da Esalq-USP, Moacyr Corsi, discorrerá sobre o tópico “Pastagens intensivas no período das águas: resultados e desafios”.

No último módulo do confinamento, o professor da Esalq-USP, Flávio Portela, será o primeiro a falar, trazendo a discussão “Como a ferramenta Canivete Nutripura Confinamento aumenta a lucratividade no confinamento?”, seguido pelo também professor da Esalq-USP, Luiz Gustavo Nussio, que trará o tema “Conservação de forragens – manejo pós colheita. Como minimizar perdas e maximizar a eficiência no uso de silagens?”. Para finalizar, o professor Galen E. Erickson da Universidade do Nebraska, abordará o tema “DDG: como usar de maneira a buscar o máximo de eficiência?”.

Durante todo o dia de ontem (28/06), o Simpósio Nutripura discutiu “O Papel da Pecuária no Sistema ILP” reunindo um time de professores e pesquisadores de alto nível. As palestras se iniciaram no período da manhã com o auditório do Espaço Ideais lotado, com Alcides Torres fundador da Scot Consultoria, Leandro Zancanaro pesquisador da Fundação MT, Luciano Resende diretor da Nutripura, Rodrigo Patussi coordenador de projetos da Terra Desenvolvimento Agropecuário, os pesquisadores da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz da Universidade de São Paulo (Esalq USP), Moacyr Corsi, Luiz Gustavo Nussio e Flávio Portela, além de Galen Erickson professor da Universidade de Nebraska (EUA) e Felipe Coral engenheiro agrônomo pela Esalq USP. Além de duas palestras motivacionais e de histórias de vida de dois seres humanos que inspiram milhares de pessoas, o empresário Geraldo Rufino e o jornalista e publicitário José Luiz Tejon.

Na quinta-feira (27/06) houve um evento exclusivo para produtores que trabalham com confinamento, com o 3º Encontro de Confinadores, com duas palestras com dois dos maiores nomes mundiais em nutrição animal de gado de corte, professor doutor Flávio Portela (Esalq-Usp) e Galen Erickson (Universidade do Nebraska).

Para o diretor de pesquisa da Nutripura e organizador do Simpósio, Lainer Leite, o evento cumpriu o seu propósito com o auditório lotado e muita informação de qualidade. “Um público de confinadores muito interessado e participativo, o objetivo nosso é difundir tecnologia e mostrar para os participantes como usar ferramentas para melhorar a eficiência nos processos melhorando assim a produtividade e rentabilidade”, disse.