Obras na BR-163/364: Pistas devem fechar novamente em alguns horários hoje

1 de 4

As duas pistas da rodovia BR-163/364, entre os quilômetros 389 e 391, devem ser fechadas novamente hoje (29) em alguns momentos do dia, para a instalação de vigas na obra de construção de uma ponte sobre o Rio Aricá Açu. A previsão é que as pistas sejam fechadas em dois horários distintos do dia, para que seja possível a colocação das vigas e o serviço em questão faz parte do pacote de obras de duplicação da rodovia.

A colocação das vigas da nova ponte teve início ontem (28) e, de acordo com a assessoria de comunicação do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (DNIT), a pista chegou a ser completamente interditada em dois momentos do dia, sendo que a primeira intervenção aconteceu às 7 horas, o que durou 40 minutos, período durante o qual o trânsito foi restrito.

A segunda ocorreu no início da tarde e levou cerca de 30 minutos, mas nos dois casos, não foram registradas nenhuma ocorrência e o trânsito de veículos foi liberado em seguida.

Ainda de acordo com o órgão responsável pelas rodovias federais, a estimativa é de que mais de 6 mil veículos tenham trafegado no trecho durante o dia.

A colocação das vigas continua hoje e, novamente, deve seguir a dinâmica de fechar totalmente as duas pistas da BR logo às 7 horas e no início da tarde, sempre pelo período de cerca de 30 minutos a no máximo 1 hora.

O fechamento das pistas seria justificado por conta do tamanho do guindaste usado e das vigas da ponte, que são enormes e pesados, por questão de segurança principalmente, tanto dos trabalhadores da obra quanto dos motoristas, já que não é possível remanejá-las sem impactar as duas vias ao mesmo tempo.

O DNIT pede que os motoristas sigam as orientações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que estará no local para garantir a segurança no tráfego. O órgão orienta ainda que o ideal seria que os motoristas procurassem evitar transitar no local nesses dois períodos. A partir do final do dia de hoje, o trânsito será restabelecido normalmente.