Coder continua com falta de material para reposição

Ainda está faltando material na Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis (Coder) para a manutenção da iluminação pública da cidade. O serviço de troca de lâmpada está praticamente parado desde novembro de 2018. A problemática foi abordada pelos vereadores na última quarta-feira (26), durante a sessão da Câmara Municipal.

Conforme publicado pelo A TRIBUNA, no começo deste mês, uma licitação foi realizada e homologada. A Prefeitura de Rondonópolis chegou a informar que o material estaria à disposição no dia 20 de junho, no entanto, de acordo com o que foi apurado pelos vereadores, apenas uma pequena remessa foi enviada para equipe da Coder, responsável por este tipo de serviço.

Nas últimas semanas, reclamações contra o setor de manutenção de iluminação pública da cidade têm ganhado força. A redação tem recebido vários questionamentos de leitores quanto a dificuldade para que os pedidos de manutenção feitos juntos à Coder, que é responsável por esse serviço, fossem atendidos.

De acordo com o vereador Cláudio da Farmácia (MDB), presidente da Câmara Municipal, existe uma série de requerimentos e indicações dos vereadores pedindo iluminação pública para os bairros. “A Câmara tem acompanhado e cobrado providências para que a questão seja resolvida, mas a resposta é sempre que falta material e que o mesmo está sendo licitado. Temos a informação que o restante do material será entregue até o final da primeira quinzena do mês de julho e, a partir daí, todas as demandas serão atendidas”, completou o vereador.