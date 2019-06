Área ainda aguarda definição

Além da escuridão no período da noite, uma grande dor de cabeça nesta época do ano é com a poeira que vem do espaço

Uma definição quanto ao destino da área da antiga rodoviária, de propriedade da Prefeitura de Rondonópolis, continua sendo cobrada na região central. Um pedaço da área foi ocupado pelo prédio do Ganha Tempo, mas a maior parte da área permanece ociosa, sem ao menos um projeto definido, gerando transtornos no quadrilátero central. Além da escuridão no período da noite, uma grande dor de cabeça nesta época do ano é com a poeira que vem do espaço.

Quatro gestões municipais já passaram pela Prefeitura de Rondonópolis desde que a área foi totalmente desativada e, até hoje, não houve um consenso sobre a sua destinação. O principal empecilho alegado pelos gestores é a falta de recursos para bancar um possível projeto. Com a viabilização do “Ganha Tempo” no local, em uma Parceria Público-Privada (PPP) envolvendo o Governo do Estado, apenas 2.000 m² foram ocupados. Restaram ainda cerca de 8 mil m² da área sem ocupação.

As sugestões quanto ao uso do espaço são as mais variadas possíveis. O que a comunidade não concorda é com a ociosidade de um espaço tão nobre no Centro da cidade, sem o devido cuidado do poder público. O mototaxista Ronan Cabral disse à reportagem que acompanha há 15 anos essa situação da área e, na opinião dele, o poder público poderia construir uma praça no local. “É um desperdício essa área ficar dessa forma”, opinou o trabalhador.

A vendedora Joelma Almeida acredita que a área da antiga rodoviária poderia se transformar em uma espécie de shopping popular, para atender ambulantes e pessoas que vendem artigos diversos, bem como uma praça de alimentação. Além de proporcionar um meio de trabalho para muita gente, atesta que a iniciativa embelezaria a região. A gerente de loja Luana Porto também opinou à reportagem que a área poderia abrigar um mini shopping popular, trazendo mais movimento na região. Atualmente, ela pontua que o local fica muito escuro no período da noite, sem falar na grande quantidade de poeira neste período do ano.

Hoje o espaço restante da área da antiga rodoviária serve apenas como uma espécie de estacionamento gratuito improvisado. A assistente administrativo Josi de Souza, que atua há 14 anos no entorno, opinou à reportagem que o espaço poderia se transformar em um shopping center ou supermercado a partir de negociação com o Município. Do jeito que está, ela observa que traz muitos transtornos, com usuários de drogas e mendigos, com muita insegurança. Segundo a trabalhadora, a poeira advinda da área também incomoda bastante.

Questionada pela reportagem, a Prefeitura informou que atualmente não existe nenhum projeto sendo elaborado para esse local. A cobrança de empresários e trabalhadores de comércios no entorno é que, enquanto não há uma definição, a área possa ser melhor cuidada pelo poder público, com iluminação pública, feitura de pavimento ou ao menos que seja enviado periodicamente um caminhão-pipa para molhar o espaço nesta época de seca, evitando a poeira.

Vale lembrar que, em 2017, o prefeito Zé Carlos do Pátio chegou a anunciar a ideia da “Praça do Povo” no restante da área da antiga rodoviária, mas a proposta não foi pra frente e nem mais debatida pelo Município. A ideia era construir no local em uma Parceria Público-Privada uma praça de alimentação, biblioteca pública, centro multicultural, teatro, posto policial, estacionamento de subsolo e espaço de contemplação, com memorial. Antes disso, houve a defesa de um teatro municipal para a área.