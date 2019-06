Transporte Coletivo: Prefeito pode recuar e subsidiar empresa

Em que pese o prefeito Zé Carlos do Pátio (SD) ter declarado que, se fosse preciso, a Prefeitura confiscaria os ônibus da Cidade de Pedra para garantir o funcionamento do transporte coletivo em Rondonópolis, que ameaça parar suas atividades a partir do próximo dia 30, informações extraoficiais agora dão conta de que a Prefeitura poderá voltar atrás e subsidiar a empresa até o mês de dezembro, quando a licitação da concessão do transporte coletivo poderá estar concluída.

Conforme apurado pela reportagem, há três dias a Prefeitura e o Ministério Público estão analisando os números das receitas e despesas da Cidade de Pedra para averiguar se a mesma está tendo prejuízos com o serviço, como vem alegando. Caso se confirme que a empresa está mesmo no vermelho, o prefeito poderá fazer o subsídio para garantir à população o transporte.

Hoje, a empresa está pedindo subsídio de R$ 350 mil e isenção de impostos para continuar atuando em Rondonópolis até que se conclua a licitação da concessão. A princípio, Zé do Pátio vinha declarando que a Prefeitura não tem meios legais para isso.

No entanto, está agendada para hoje (28), às 8 horas, uma reunião no Paço Municipal, onde a Prefeitura poderá apresentar uma proposta para que a Cidade de Pedra continue a operar no município.

A audiência pública para discutir o Edital de licitação de Concessão para Prestação do Serviço Público de Transporte Coletivo será realizada na terça-feira (2), às 19 horas, no plenário da Câmara Municipal. O edital foi encaminhado pelo Poder Executivo na semana passada, e a licitação é na modalidade de Concorrência Pública, do tipo Técnica e Preço.

“Essa audiência é importante para discutirmos junto à sociedade, com as pessoas que usam o transporte coletivo, quais são os anseios, quais melhorias podem ser feitas para ter um melhor serviço prestado, antes dos vereadores votarem esse edital”, disse Rodrigo da Zaeli (PSDB), presidente da Comissão de Transporte, Trânsito e Mobilidade Urbana.

Segundo Zaeli, foram feitas algumas mudanças em relação aos outros editais de licitação do transporte coletivo, para que fique mais atrativo para as empresas participantes.

“Nesse edital, a frota exigida para operar os serviços em Rondonópolis será de 66 ônibus, sendo 60 operacionais e seis reservas, e no mínimo 20% da frota total deverá ser equipada com aparelho de ar-condicionado. O prazo da concessão será de 20 anos, contados da data de início da operação dos serviços, e poderá ser prorrogado por mais dez, uma única vez”, relatou Rodrigo da Zaeli.