Rondonópolis: Saldo de empregos vem decepcionando em 2019

O município de Rondonópolis vem apresentando um dos piores índices de oferta de empregos formais em Mato Grosso neste ano de 2019. Os novos números do Ministério da Economia, se valendo do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), apontam que o saldo de empregos voltou a fechar negativo, com mais demissões do que contratações, neste mês de maio em Rondonópolis.

Segundo os resultados, o mês de maio deste ano, o último pesquisado, contabilizou em Rondonópolis um saldo de -79 vagas de emprego, diante de 2.557 contratações e 2.636 demissões. A cidade de Sinop, no norte do Estado, obteve o melhor resultado em termos de geração de emprego formal neste mês de maio em Mato Grosso, com um saldo de 303 vagas, diante de 2.353 contratações e 2.050 demissões.

Ainda considerando o mês de maio, destaca-se o município de Sorriso, no médio norte do Estado, com saldo de 266 vagas criadas, a partir de 1.663 contratações e 1.397 demissões. Na sequência, aparece a cidade de Lucas do Rio Verde, no médio norte do Estado, com saldo de 193 vagas criadas, a partir de 1.474 contratações e 1.281 demissões.

No mês de maio, o estado de Mato Grosso, como um todo, apresentou um saldo de 1.755 vagas, graças a 33.046 contratações e 31.291 demissões. Os melhores desempenhos foram dos setores do comércio e da indústria. A capital Cuiabá, por sua vez, também teve um saldo negativo no mês de maio, com -144 vagas, a partir de 6.791 contratações e 6.935 demissões.

Entre janeiro e maio, por sua vez, o município de Rondonópolis teve um saldo negativo de -24 vagas de empregos, diante de 12.971 admissões e 12.995 demissões. Nesse mesmo período, a cidade de Sinop também lidera a geração de empregos no Estado, com saldo de 1.424 vagas, seguida das cidades de Barra do Garças, com saldo de 1.060 vagas, e Cuiabá, com saldo de 1.019 vagas.

Nos cinco primeiros meses de 2019, o estado de Mato Grosso apresenta um saldo de 13.105 empregos, a partir de 174.225 contratações e 161.120 desligamentos. Os melhores desempenhos foram dos setores de serviços e da indústria.

Na data de ontem, os dados da geração de emprego por setor econômico nos municípios, seja de maio ou dos cinco primeiros meses do ano, não estavam disponíveis a consulta.