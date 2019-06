Economia: Thiago defende volta do polo têxtil em Rondonópolis

O deputado Thiago Silva (MDB) defendeu uma rediscussão do projeto de desenvolvimento do Polo Têxtil em Rondonópolis. Na década passada, a cidade recebeu investimentos de diversas empresas do setor, como a Santana Textiles e TBM, devido a um programa para a vinda de indústrias desse segmento. No entanto, nos últimos anos, houve uma diminuição de investimentos e grande parte das empresas deixou o município. “O problema é que os investimentos, por diversos motivos, pararam e o projeto praticamente desapareceu”, contextualizou o parlamentar.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Whatsapp: (66) 98124.0013

A Santana Textiles chegou a gerar quase mil empregos diretos e, por fim, acabou desativando a planta em Rondonópolis. Thiago destacou que pretende aprofundar um estudo de viabilidade do Polo Têxtil no município. “Vamos fazer um diagnóstico preciso e buscar uma solução para que a cidade volte a gerar renda e emprego no setor”, atestou.

O parlamentar cita, como exemplo, o fato de Mato Grosso ser um grande produtor de algodão, mas tem um parque industrial têxtil pequeno, se comparado ao que o Estado produz.

Ele lembra que, ao contrário de Mato Grosso, Santa Catarina não tem uma produção de algodão grande, mas conta com uma indústria do setor forte. “Estive em Brusque, Santa Catarina, e vi a força da indústria têxtil deles”, pontuou.

Thiago ainda reforça que, atualmente, as condições de infraestrutura do município são melhores do que na década passada. O parlamentar entende que a cidade tem um terminal ferroviário, estrutura de transporte e condições de ensino superior e técnico para a formação de profissionais.

O deputado defende que a reforma tributária, que está sendo proposta pelo Estado e que tramita na Assembleia, estimule a industrialização do algodão e também garanta a geração de mais empregos e renda. “Na verdade, temos uma série de cidades que produzem algodão, como Campo Verde, Lucas e Primavera e nós temos Rondonópolis para industrializar a produção, temos que aproveitar o nosso potencial e crescer nesse setor, podemos mudar essa realidade, trabalhar para agregar valor à nossa matéria prima”, completou.