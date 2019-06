Licitação: Prefeitura revoga reforma da Praça dos Carreiros

Ainda não será desta vez. A Prefeitura de Rondonópolis cancelou a licitação, realizada em maio deste ano, para a execução da obra de reforma geral da Praça dos Carreiros. O processo em questão era a esperança de revitalização desse espaço central que está abandonado há anos.

A licitação que foi revogada teve como vencedora a empresa “A I Fernandes”, de Cuiabá, com um valor final de R$ 1.851.512,87. Conforme justificado pelo poder público, a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Sinfra) constatou inconformidades no orçamento e decidiu pela revogação do processo a fim de evitar danos futuros ao erário.

Na verdade, a proposta de reforma geral da Praça dos Carreiros enfrenta inúmeras mudanças ao longo dos últimos anos, desde alterações de projeto e de valores, até datas de licitação. Na atual gestão municipal, houve a decisão de manter as principais características históricas do local, como o coreto e o monumento do carro de boi, abandonando o projeto elaborado na administração anterior.

O projeto que foi licitado previa a troca do piso, madeiramento e telhado do coreto, que contaria com rampa de acesso para cadeirantes; construção de terminal de passageiros do transporte coletivo, fechado e climatizado, com banheiros adaptados para cadeirantes; troca de todo o pavimento da praça por piso intertravado; rebaixamento do nível dos canteiros da praça; construção de parquinhos para as crianças; instalação de bancos de madeira; e três novos quiosques para o comércio.

O Jornal A TRIBUNA vem mostrando há mais de 10 anos as cobranças pela necessidade de revitalização da Praça dos Carreiros, já que o local se encontra em situação crítica. Localizada no coração da cidade, a praça está deteriorada, com péssimo aspecto visual, sendo abrigo para moradores de rua e usuários de droga e ainda causando riscos para os moradores, especialmente os idosos, devido as pedras do piso que estão soltas.

Apesar dessa revogação, a Prefeitura de Rondonópolis informou ontem ao A TRIBUNA que pretende lançar no próximo mês de julho um novo edital de licitação para reforma da Praça dos Carreiros.